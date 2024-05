Ibon Navarro: "Hem de controlar la qualitat dels seus tirs"

El tècnic dels malaguenys Ibon Navarro ha confirmat aquest dilluns que Kendrick Perry, absent en el primer partit de la sèrie de play-off de quarts de final entre l'Unicaja i el Baxi, viatja a Manresa, tot i que no sap si jugarà. Ha informat que "va fer més de la meitat de l'entrenament i estava amb bones sensacions, però no va acabar amb les millors. Decidirem demà, però ha d'estar molt bé per fer fora de la llista un dels dotze que estan jugant".

Sobre el partit, afirma que "els seus percentatges de tir no depenen tant de nosaltres, però el tir de tres no és decisiu mai en els partits del Manresa. Ho és més el percentatge de dos punts, perquè són les cistelles fàcils que fan a camp obert".

També explicava que "vam tenir el control del partit. En el coeficient assistència-recuperació-pèrdua sempre va ser favorable a nosaltres. Contra nosaltres, ells corren menys i la clau està en la qualitat dels seus tirs si no estem organitzats en defensa".

Navarro ha fet especial èmfasi en la feina d'Ejim i Thomas sobre Devin Robinson i també en la d'Alberto Díaz sobre els bases catalans. Respecte de la sèrie, valora l'ambient que es viurà al Congost, "que serà com el de la lliga, però encara més fort", però creu que "guanyant el primer partit, on hi ha molta pressió, el més difícil ja està fet, tot i que en les altres sèries ja es veu que res no és senzill. Crec que farem coses millor que el primer dia, però ells també les faran".