Les víctimes mortals de l'atemptat a l'Afganistan són dues dones i un home de Girona, Figueres i Barcelona

Els tres catalans assassinats en un atac a la ciutat de Bamiyan, capital de la província homònima de l'Afganistan, pertanyien a un grup de 13 turistes que van arribar des de Kabul el dia anterior per a visitar un dels principals centres turístics del país asiàtic fins a l'arribada dels talibans. Els tres catalans són un home i dues dones -R.B.R. nascut a Girona, S.V.B. nascuda a Figueres i E.S.V. nascuda a Barcelona-, segons ha confirmat la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que ha obert diligències de recerca preprocessal.

El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, també ha confirmat aquest dissabte que la quarta turista que va resultar ferida es troba en estat "crític però conscient". "Ha estat operada a Kabul i per tant tenim esperances", ha afirmat.

A més hi havia dos ciutadans espanyols més (sumen sis en total) que han resultat il·lesos, que podrien sortir aquest mateix diumenge del país. El mateix ministre ha mantingut aquest matí una conversa telefònica en la qual tots dos li han confirmat que es troben bé. Encara que Espanya no reconeix la legitimitat del moviment talibà com a autoritat afganesa, el ministre ha volgut ser "totalment clar i totalment transparent" en anunciar que Espanya "està en contacte i estarà en contacte" amb els dirigents integristes per a facilitar l'auxili als espanyols.

"Són tres catalans, però la resta del grup té ciutadans espanyols d'altres punts. No donarem cap dada personal per protecció de dades d'ells mateixos i respecte a les seves famílies. Aquestes persones es trobaven realitzant turisme", ha subratllat Albares a RAC 1 i Catalunya Ràdio. "Clarament estem davant un atac terrorista" atès que l'agressor es dirigia a la posició dels turistes mentre obria foc, ha confirmat a TV3.

Labors de repatriació

Segons ha confirmat el ministre, un grup de diplomàtics viatja a la zona des del Pakistan i des de Qatar (on viu l'ambaixador espanyol a l'Afganistan, per motius de seguretat). D'aquesta manera, el procediment de repatriació amb la col·laboració de la delegació de la Unió Europea al país centreasiàtic.

A més, "estem també en contacte amb les autoritats de la Generalitat i també tenen tota la informació sobre aquest tema" i, "per descomptat", el Govern central ha parlat amb les famílies. "No donarem cap dada ni sobre la identitat de les persones ni, evidentment, sobre les famílies, però sí que han estat contactades", ha confirmat Albares.

Els cossos sense vida dels tres turistes catalans ja estan a Kabul . "Els cadàvers han estat lliurats al Ministeri de Justícia perquè planifiqui i organitzi el procés restant", ha dit a EFE el director d'Informació i Cultura de Bamiyán, Safiullah Rayed.

Sobre les tasques de repatriació, Albares no ha volgut donar un termini exacte però espera, en el millor dels casos encara que sempre sense garantir-lo, que els turistes il·lesos puguin tornar el diumenge a Espanya. "Quant a la persona que està ferida, aquí estem una mica més en mans dels metges per a saber quan es podrà realitzar aquesta repatriació i en quines condicions, però per descomptat l'objectiu és molt clar: que això es produeixi tan ràpid com sigui possible", ha resolt.

Així va ser l'atac

"Els 13 turistes van venir de Kabul el dia abans i van ser atacats en el basar de la ciutat de Bamiyán per homes armats desconeguts", ha dit aquest dissabte a EFE el director d'Informació i Cultura provincial, Safiullah Rayed.

Albares, citant a un dels supervivents, ha explicat que l'atac va ser efectuat per almenys un individu armat que "va sortir d'un carreró, disparant" contra els presents en un mercat de la província, una zona molt castigada per la insurrecció talibana abans d'arribar al poder al país, com demostra la destrucció dels històrics budes de la regió.

D'acord amb l'últim balanç, "tres turistes estrangers i tres afganesos, entre ells un membre de seguretat i dos civils, van morir", va dir a EFE el portaveu del Ministeri de l'Interior del règim talibà, Abdul Matin Qani.

Albares, que ha descrit l'ocorregut com una "barbaritat", ha recordat que, "en aquests moments, en qualsevol punt de l'Afganistan existeix aquest risc, igual que el de segrest" i per això el Ministeri d'Exteriors, en la seva alerta de viatge i després de la reconquesta talibana de Kabul, "desaconsella sota qualsevol circumstància qualsevol tipus de viatge que es realitzi a l'Afganistan".

Set detinguts i encara sense reivindicació

Els talibans van informar aquest dissabte de l'arrest de set sospitosos. "Fins al moment han estat arrestades set persones en relació amb aquests incidents", va assenyalar Matin Qani.

De moment, cap organització insurgent o terrorista ha reivindicat l'autoria d'aquest atac, si bé el grup gihadista Estat Islàmic, convertit en el principal rival dels talibans des de la retirada de les tropes internacionals, ha reclamat l'autoria de gairebé la totalitat dels atacs comesos des que els talibans van assumir el poder a l'agost de 2021.