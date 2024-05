Tres turistes catalans moren en un atac a l’Afganistan

Els tres espanyols que han mort aquest divendres al vespre en un tiroteig a l'Afganistan eren de Catalunya, segons ha informat el Govern que ha rebut la notícia a través de la Delegació del Govern espanyol. Els Mossos d'Esquadra han començat a fer les tasques de repatriació dels cossos. Al mateix atemptat, en què ha mort una quarta persona de nacionalitat afganesa, hi ha hagut set ferits de diferents nacionalitats, una de les quals espanyola. Els fets han tingut lloc a la província afganesa de Bamyan, segons han confirmat fonts del Ministeri d'Assumptes Exteriors. El govern afganès ha condemnat l'atac i ha informat que hi ha hagut quatre detencions en relació amb l'afer.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lamentat la mort dels "turistes espanyols" a través de la xarxa social X.

La Unitat d'Emergència Consular del ministeri treballa per aclarir les circumstàncies del fet i atendre els afectats. El Ministeri de l'Interior de l'Afganistan ha condemnat els fets i ha informat que hi ha hagut quatre detinguts en relació amb el tiroteig.

El govern espanyol repatriarà els cossos "tan aviat com sigui possible" i garanteix esclarir l'atac a l'Afganistan

El govern espanyol repatriarà els cossos dels tres catalans morts, els dos ciutadans espanyols il·lesos i la sisena persona ferida i en estat crític "tan aviat com sigui possible". Així ho ha afirmat el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Albares, que confirma que ja han contactat amb les famílies, que no donaran detalls de la identitat i que el personal diplomàtic s'està desplaçant fins al país. Segons un testimoni, el grup estava en un mercat de Bamian quan una persona va començar a disparar des d'un carreró. Hi hauria quatre detinguts. "El modus operandi fa pensar en un atemptat, però no vull especular. Tindrem informació aviat i tot s'aclarirà", ha defensat en entrevistes a RAC1 i Catalunya Ràdio.

Albares ha recordat que el govern espanyol desaconsella viatjar en qualsevol punt del país pel risc d'atemptat o segrest. "Era clar que això podia passar", ha afegit. En aquest sentit, ha afirmat que "no hi ha zones segures" i que es preveia que podia passar. "No té cap justificació, és una barbaritat disparar contra ciutadans i m'ha impactat enormement, però en qualsevol punt d'Afganistan aquest risc existeix i, per això, desaconsellem anar-hi", ha detallat.

És per aquest motiu, assegura, que es va tancar l'ambaixada al país des de la irrupció dels talibans al poder i, de manera "discreta", encara estan repatriant col·laboradors. El personal diplomàtic s'està desplaçant a l'Afganistan des del Pakistan i Doha.

Alhora, el ministre assegura que "ni reconeixem ni el reconeixeran" el règim talibà per una violació reiterada dels drets humans, sobretot el de les dones, però mantenen contacte amb el govern de facto.