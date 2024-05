Vols descobrir per què els gossos ens segueixen constantment?

Les mascotes poden arribar a ser les nostres millors amigues. Elles sempre estan al nostre costat, estiguem contents o tristos. En aquest cas parlarem dels gossos. Aquests animals solen ser els més desitjats, al costat dels gats. I és que no és per menys, ens acompanyen a tots els llocs. Però, vols saber per què els gossos ens persegueixen a tots els llocs on anem?

A través de l'observació d'experts en comportament animal i l'experiència de propietaris dedicats, s'exploren les raons possibles darrere d'aquest acte aparentment simple.

Els gossos són animals socials per naturalesa i tenen una inclinació innata cap a la formació d'enllaços molt estrets amb els membres de la seva bandada, siguin humans o altres animals. I és que diversos estudis revelen que veuen els seus amos com a líders de la seva bandada.

Aquest comportament, segons assenyalen els experts en comportament animal, pot estar influenciat per l'instint de supervivència del gos, ja que estar a prop del seu humà els proporciona una sensació de seguretat i confort en entorns desconeguts o amenaçadors.

Els experts ens expliquen el comportament dels nostres amics peluts / freepik

En alguns casos, el seguiment excessiu pot ser un senyal d'ansietat per separació o dependència excessiva. Els gossos poden experimentar ansietat per separació i tornar-se extremadament ansiosos quan se separen dels amos. En aquests casos, el seguiment constant pot ser una forma de mitigar aquesta ansietat en mantenir el gos a prop de la font de confort i seguretat.

En darrera instància, és important recordar que la relació entre un humà i un gos es basa en la reciprocitat i el respecte. A més, és important fomentar la independència i la confiança en els gossos, encoratjant-los a explorar el seu entorn de manera independent.