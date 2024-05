El CN Manresa torna a guanyar l’AE Santa Eulàlia i es classifica per la final

El CN Manresa va tornar a superar l’AE Santa Eulàlia en el partit de tornada de les semifinals de la Lliga Catalana de Primera Divisió absoluta masculina i disputarà la final al CW Sant Adrià.

Al partit d’anada, els manresans havien guanyat a la piscina Manel Estiarte per 17-15. La renda de dos gols semblava curta, però els nedadors entrenats per David Torilo van ampliar el marge en el primer quart, que van guanyar per 0-2, amb gols de Puerta i Serra.

Tot i que a la mitja part l’AE Santa Eulàlia havia escurçat diferències amb un parcial de 5 a 4, a la represa el CN Manresa va tornar a eixamplar les diferències amb dos parcials contundents, de 2-6 i 1-4.

A la final, els manresans es trobaran amb el CW Sant Adrià, el club que va acabar la fase única com a primer del grup i que va impedir al CN Manresa disputar la fase d’ascens. La final començarà dissabte que ve, a doble partit.