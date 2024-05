Veïns del Poal de Manresa detecten nous robatoris tres mesos després del reforç policial

Els veïns del Poal de Manresa han detectat nous casos de robatori tres mesos després del reforç policial a la zona. El passat mes de febrer es va acordar incrementar la vigilància per part dels Mossos i la Policia Local al barri arran d'una onada de robatoris que va afectar tant els domicilis com els horts. Els afectats expliquen que l'increment del patrullatge va servir per aturar el cop, però ara asseguren que la policia no passa tan sovint i que els lladres han tornat a actuar. L'Ajuntament afirma que estudiaran els nous casos de robatori i que el reforç de la vigilància policial continua.

Un dels representants de la junta de l'Associació de Veïns del Barri Mion-Puigberenguer-Poal, Joan Estrada, posa en relleu que des del mes d'abril hi ha hagut sis robatoris en horts de la zona. Principalment, explica que s'han endut eines del camp, tota mena de ferralla i, en alguns casos, diu que fins i tot han robat un sac de cebes i una gallina. "Ens preocupa que tornem a l'escenari del mes de gener, quan els robatoris eren gairebé cada setmana", assenyala Estrada.

En aquest sentit, els veïns demanen a l'Ajuntament que no es relaxin les mesures preventives iniciades el mes de febrer, quan es va acordar que un dispositiu conjunt format per agents de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra recorrerien setmanalment el sector del Poal. Estrada destaca que durant els primers mesos del dispositiu de vigilància no es va notificar cap incident, però que "ara les patrulles passen més de tant en tant i això ha fet que els lladres tornin a la zona". Fonts de l'Ajuntament insisteixen que el reforç a la zona del Poal continua tal com es va acordar a principis del mes de febrer.

L'Ajuntament també recorda que el pròxim 20 de maig hi ha prevista una reunió oberta a la ciutadania amb l'Associació de Veïns de la Mion, en la qual participarà l'alcalde, Marc Aloy, el regidor de Seguretat Ciutadana i Esports, Anjo Valentí, la regidora de Via Pública, Mariana Romero, i el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto. En aquesta trobada s'hi debatran qüestions com la seguretat i els veïns tindran l'oportunitat de reivindicar algunes de les mesures que proposen per dissuadir els robatoris, com ara la necessitat de desbrossar les canyes i els esbarzers que els lladres utilitzen per amagar-se o la possibilitat d'instal·lar càmeres de videovigilància a la zona.

