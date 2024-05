Nova oferta d'AVLO amb bitllets Barcelona-Sevilla per 7 euros

AVLO, la línia de trens d'alta velocitat de baix cost de Renfe, llançarà una oferta per connectar Barcelona i Sevilla a un preu de 7 euros. Es tracta d'una nova oferta que serveix per celebrar els nous trens que estrenarà AVLO a finals d'aquest mes de maig.

AVLO posarà en circulació per primera vegada el pròxim 21 de maig l'AVLO S106, un model de tren que té una capacitat més gran que els trens que ja té la marca de baix cost. En cada tren hi ha entre 507 i 581 places, a més de serveis com a wifi o màquines vending.

Promoció

El 26 de maig, cinc dies després de la posada en marxa del S106, AVLO posarà a la venda fins a 70.000 bitllets a 7 euros. L'oferta s'ha llançat en el marc de la promoció Superprecios i té com a objectiu celebrar la posada en marxa de la nova unitat d'AVLO.

Els bitllets, que es podran comprar a partir del dia 26, permetran viatjar a preu reduït entre la capital catalana i l'andalusa fins al 21 de juliol.

Millors prestacions

L'arribada de l'AVLO S106 a la xarxa ferroviària suposarà un increment de l'oferta per a la marca lowcost de Renfe. Amb aquest model en circulació, s'afegiran 14.410 places a les 49.530 actuals amb les quals compta AVLO.

Es tracta d'un increment del 28% de l'oferta. Es farà notar especialment en el trajecte entre Barcelona i Madrid, ja que s'augmentaran les places setmanals de 24.400 a 28.450 per setmana.