Detenen un home per robar en una casa d'Empuriabrava i tirar un septuagenari pel balcó

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un home que havia entrat a robar en una casa d'Empuriabrava (Alt Empordà) el dissabte 11 de maig. Allà va colpejar un home septuagenari i aquest va caure pel balcó des d'una alçada de tres metres. Després va fugir amb un cotxe que els Mossos d'Esquadra van poder identificar i el matí del 15 de maig, la Guàrdia Urbana de Figueres el va localitzar al municipi. En veure'l van intentar aturar-lo però aquest es va escapar fent cas omís als agents. Poc després el van trobar assegut en un bar i el van detenir. L'home tenia cinc requeriments judicials vigents i un més de la CNP de Múrcia per detenció il·legal i robar un vehicle.

Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís el dissabte 11 de maig a un quart de sis de la tarda que s'havia comès un robatori amb violència en un habitatge d'Empuriabrava. L'home hauria accedit al domicili escalant uns tres metres i una vegada a dins va amenaçar les víctimes amb una arma de foc simulada. La parella que hi havia dins de l'habitatge eren un home i una dona septuagenaris. Ell va aconseguir treure l'arma al lladre, però l'agressor el va colpejar i això va fer que caigués pel balcó des d'una alçada d'uns tres metres. El lladre va fugir amb cotxe després de robar una ronyonera a la parella.

Els Mossos d'Esquadra van dirigir-se al domicili i van atendre l'home que havia caigut. En paral·lel, els agents van començar a investigar el cas fins que van permetre identificar l'autor del robatori i també el vehicle amb el qual havia fugit.

El dia 15 de maig al matí, la Guàrdia Urbana de Figueres va veure el cotxe circulant per la capital altempordanesa i van intentar aturar l'home. Aquest, però, va fer cas omís a les indicacions dels agents i va fugir conduint temeràriament. Poc després el van trobar dins d'un bar on el van detenir després de resistir-se de forma activa.

La Guàrdia Urbana van traslladar el detingut a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que va quedar arrestat pel robatori amb violència d'Empuriabrava, per la conducció temerària, pels danys al mobiliari urbà que va ocasionar en la seva fugida a Figueres, per no haver tingut mai el permís de conduir i per resistència i desobediència als agents de l'autoritat.

A més, l'home tenia cinc requeriments judicials i un de policial. En aquest cas, es tracta d'una detenció il·legal i furt d'ús de vehicle a Múrcia. La CNP havia obert el requeriment desprès que el lladre hagués robat el cotxe d'un home a qui va tenir retingut tres dies abans. Els Mossos també el consideren autor de dos robatoris amb violència i intimidació i un furt amb amenaces lleus.

El primer dels fets hauria passat pels volts de la una de la matinada del 12 de maig, quan va entrar en un establiment de menjar ràpid i va amenaçar a dos treballadors amb un martell. D'aquest restaurant es va emportar més de 1.000 euros en efectiu. El segon fet va passar entre les tres i les quatre de la matinada de l'endemà, dilluns 13 de maig, quan va intimidar amb una navalla a dos nois que parlaven al parc del bosc de Figueres i els va robar els mòbils.

L'últim va ser el migdia del mateix 13 de maig al polígon de Vilamalla (Alt Empordà). En aquest cas, l'home va aprofitar que un repartidor feia una entrega per robar-li la càrrega. Quan aquest el va enxampar i li va recriminar, el detingut el va amenaçar.