Pagui al dia, govern

Les febleses econòmiques de les administracions es traslladen a empreses i entitats que en són proveïdores o que depenen dels programes aprovats i dotats econòmicament per poder dur a terme les seves activitats. A l'administració se li ha de demanar i exigir que compleixi amb els seus pagaments. A l'administrat li va bé com a exemple el que administra, i segons quins exemples... I quan entremig hi ha un tema social es tracta de no passar determinades línies vermelles. A la comarca del Berguedà, la Llar de Queralt, que presta atenció a unes 300 persones amb dificultats especials, reclama a la Generalitat un deute de mig milió d'euros. Darrere hi ha una situació econòmica angoixant que obliga l'entitat a executar crèdits de seguretat, que les entitats d'estalvi s'encarregaran de cobrar corresponentment. Portar les entitats amb finalitats socials a aquesta situació no és un bon sistema, ans al contrari. La feina que fan a favor de les persones amb dificultats és impagable, i cal tenir-ho en compte.