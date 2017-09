aules i mentides

El conflicte polític pel referendum ha portat la premsa més agressiva de Madrid i webs inspirades per l'espanyolisme més radical a perdre tot l'interès pels arguments i a buscar àvidament casos concrets reals o inventats que puguin presentar com a proves fefaents de la pèrfida conducta dels independentistes. Manresa ha estat en dues ocasions l'objectiu d'aquesta fam d'escàndol. Primer va ser l'absurd invent que els manifestants havien assaltat la caserna de la Guàrdia Civil; després, diversos mitjans han pretès que els professors de dos instituts de Manresa van enviar nens i nenes a manifestar-se davant la Policia Nacional o a enganxar pasquins independentistes. En el primer cas, és demostrable que van ser alumnes de batxillerat els qui, pel seu compte, es van afegir a les manifestacions d'estudiants convocades; en el segon, l'afirmació és tan inversemblant que no pot ni ser rebatuda. Acusar gratuïtament professors de centres acreditats per llargues trajectòries d'adoctrinar els alumnes és d'una baixesa inqualificable, i ni tan sols no ha de ser considerat periodisme.