el nou oller del mas

La Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central ha donat l'aprovat definitiu al desenvolupament turístic del celler Oller del Mas. Un càmping de luxe, pistes de diferents esports, un camp de futbol... acompanyaran en el futur l'experiència del vi en aquest finca que cada dia que passa va sumant un aspecte més en la consolidació d'un negoci de gran nivell. Aquest és un dels projectes ambiciosos de futur en el sector de l'enoturisme al Bages, però en la mateixa aprovació també s'hi inclouen millores molt determinants per al futur de l'empresa en l'espai exclusiu de l'elaboració de vins: la construcció d'un nou celler. El projecte urbanístic fa anys que es va iniciar, però els seus impulsors han hagut de superar nombroses reticències tècniques i han hagut de fer encaixar les voluntats empresarials amb les limitacions de l'urbanisme. El Celler Oller del Mas segur que hi gua-nya, però aquest hauria de ser també un benefici per al conjunt de cellers de la comarca i per a la DO Pla de Bages.