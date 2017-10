la fira amb futur

Dissabte obre portes a Manresa la fira Ecoviure, una de les poques fires amb arrelament al Palau Firal que tendeixen a créixer i presenten un indiscutible potencial de desenvolupament. Amb l'ExpoBages transfigurat en un gran calaix de sastre al centre de la ciutat i amb unes quantes experiències decebedores en l'historial, el Palau Firal acull un certamen que s'ha especialitzat i ha trobat un espai propi i fèrtil. El món del medi ambient ha anat generant tot un sector econòmic que era inimaginable fa només vint anys, i ara la fira en va recollint els fruits. Enguany, el cotxe elèctric, que fins ara hi tenia una presència testimonial gairebé com un producte exòtic o experimental, hi ocuparà un espai de primer ordre i els concessionaris manresans hi tindran una àmplia presència que convertirà Ecoviure en un aparador privilegiat del vehicle amb més potencial de creixement del món de l'automoció. És un atractiu més que confirma que la fira que va néixer com una més del calendari manresà es va convertint en un dels seus puntals.