Centre Històric de Manresa, any 2018

El 2018 serà un molt bon any per al Barri Vell de Manresa. Serà l'any en el qual entrarà en funcionament l'ascensor del carrer de Santa Llúcia i s'iniciaran les obres d'urbanització de la Via de Sant Ignasi i de la Baixada dels Drets. Aquestes actuacions, sumades al nou i espectacular accés al Museu, transformaran radicalment aquesta zona fronterera entre el Barri Antic, Vic-Remei i les Escodines.

Al llarg de l'any s'endreçarà (al·leluia!) l'entrada al carrer Alfons XII i continuaran els enderrocs d'edificis obsolets per eixamplar i millorar l'espai públic o per preparar terreny per a noves construccions. Alguns d'aquests enderrocs obriran perspectives (físiques i mentals) sorprenents, creieu-me.

Serà l'any en el qual les antigues fàbriques de l'Anònima o l'Aranya recuperaran activitat i referencialitat i els murals artístics seguiran proliferan per les parets del Centre Històric. Alhora, a dalt del Puigmercadal ens apareixerà un magnífic campet de futbol i a sota el Mercat viurà el seu punt d'inflexió, amb un nou i lluminós accés i amb més parades i activitats.

Però no només l'administració pública creu en el Centre Històric de Manresa. Aviat la FUSSAM (el set vegades centenari hospital de Sant Andreu) inaugurarà la nova residència al carrer Remei de Dalt i la Fundació Tomàs Canet (lligada a l'orde de Sant Joan de Déu) posarà en ple funcionament una casa d'acollida perfectament equipada a l'antic convent de les germanetes dels pobres. Paral·lelament, Càritas i Fòrum proporcionaran, a través de la masoveria urbana, habitatge reformat per a mitja dotzena de famílies que el necessiten amb urgència. També la iniciativa estrictament privada aposta per la Manresa antiga. Així, aquest any s'ompliran de vida una trentena de pisos en edificis rehabilitats i modernitzats. No són prou, cert, però reverteixen una dinàmica negativa de massa anys i confirmen l'esperat canvi de tendència.

El Centre Històric de Manresa serà, encara més, l'espai de referència per a la trobada, la festa i la cultura. A les activitats consolidades (els Reis, l'Aixada, la Llum, els mercats, les fires, el FABA, el vòlei, els concerts i concertets, les xerrades, el teatre, la festa major, la Mediterrània...) aquest any s'hi sumaran les que ja s'inclouen en el programa de la Capitalitat Cultural.

I on hi ha gent, hi ha botigues i tavernes. Per això, s'intensificarà la represa de l'activitat als baixos dels edificis del barri vell que revitalitzaran l'esplèndid itinerari comercial des de Sant Domènec fins a la plaça Europa, passant per la Plana de l'Om i la Plaça Major, amb els ramals de Vilanova, Alfons XII i Carme.

Serà un any magnífic. No us el perdeu.