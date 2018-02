Palau dels retards

El 2012, un conseller que no gaire després va abandonar la vida política, Lluís Recoder, va anunciar que la Generalitat concentraria la major part de les seves oficines de Manresa al vell edifici dels jutjats, una operació que generava grans rèdits en tres fronts: visibilitzava la capitalitat de Manresa (encara que fos poca), donava vida a un sector del Barri Antic que en necessita molta i recuperava un notable edifici barroc. Des de llavors hi ha hagut diversos moments en què l'Ajuntament ha entonat un «ara sí», però sempre ha quedat en un «encara no». Ara, la Generalitat -amb tota la precarietat que li imposa el sotmetiment total al Govern central- anuncia que està a punt de contractar els arquitectes que dissenyaran la reforma interior de l'edifici. És una notícia ambivalent; d'una banda, constatem que el projecte va realment tard; d'una altra, que, si més no, la voluntat de tirar-lo endavant persisteix. A aquest pas, l'inaugurarà una altra generació.