el motor fub

La Fundació Universitària del Bages va donar ahir el tret de sortida oficial a la transformació d'una de les dues naus de l'antic Escorxador en el quart edifici del campus Manresa de la UVic-Universitat Central de Catalunya, amb el nom de FUB3. L'ampliació permetrà resituar activitat docent per assumir les necessitats d'espai que aniran creant els nous estudis de Medicina, que s'impartiran conjuntament entre Manresa i Vic. La federació amb la UVic va generar –sobretot pel precedent de Caixa Manresa, tan viu i dolorós– temors que l'operació es pogués convertir en una mera absorció per part del soci principal osonenc. A hores d'ara, no hi ha indicis que aquest fet es pugui produir, i tot mostra una federació ben orientada i fèrtil per als interessos manresans. El creixement escenificat ahir forma part de l'èxit de l'operació, i confirma que la FUB és, per mèrits propis, un dels principals motors de la Manresa que aspira a créixer, modernitzar-se i deixar enrere un llarg període de decadència.