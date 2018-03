descobrir l'anella

L'Ajuntament de Manresa ha editat deu fullets amb deu rutes per l'anomenada Anella Verda de Manresa, disponibles gratuïtament a les oficines municipals o per descar-regar-les on-line. És un material molt útil per a qui vulgui aprofundir en les nombroses possibilitats que l'entorn de Manresa proporciona als aficionats per caminar per la natura o per passejar-hi en bicicleta sense haver de desplaçar-se lluny de la ciutat. Gaudir de l'entorn natural sense fer grans desplaçaments és una demanda cada vegada més sol·licitada, i Manresa té en aquest punt un gran potencial per desenvolupar. Els fullets ara editats faciliten el descobriment i animen a endinsar-se per les rieres i els corriols de l'entorn. El que cal és que, simultàniament, l'Ajuntament s'asseguri que aquestes rutes que es divulguen estan passablement senyalitzades i que són practicables amb comoditat, cosa que obliga a fer-hi un mínim control i manteniment per assegurar que el pas hi és fàcil i còmode. Altrament, només generaria desengany.