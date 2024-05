Deu empreses aspiren a fer les obres de rehabilitació de l’edifici de Fàbrica Nova de Manresa

La UPC farà un nou campus a Terrassa

La voluntat de la Universitat Politècnica de Catalunya d’oferir un grau de Medicina a Terrassa a partir del curs 2026-2027 no afectarà el projecte de la mateixa UPC de crear un nou campus tecnològic a la Fàbrica Nova de Manresa. «Són dos temes absolutament diferents», ha dit a Regió7 l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.

«Un projecte no distreu a l’altre», ha assegurat. «El de Manresa és un projecte ambiciós a mig i llarg termini i hi continuem treballant. Que estiguem a punt de licitar unes obres per 10 milions d’euros ens indica que el projecte tira endavant». La UPC oferirà un grau de Medicina amb un enfocament tecnològic que estarà vinculat al Consorci Sanitari de Terrassa i amb la complicitat de l’Ajuntament de Terrassa. Inicialment s’oferirien 50 places. Ja es busca un edifici de 4.000 metres quadrats per la Facultat. La UPC ja compta amb tres centres universitaris a la ciutat: l’Escola d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual; la Facultat d’Òptica i Optometria, i el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia.