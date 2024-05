Mor el conegut culturista Xisco Serra, als 50 anys

El destacat físic culturista balear Xisco Serra, campió de gairebé un centenar de tornejos celebrats a tot el món, ha mort per causes naturals a l'edat de 50 anys, segons ha confirmat la seva família. Serra va ser un referent de l'esport del 'fitnes' al llarg de trenta anys, període en el qual va conquistar títols en diverses categories del culturisme.

En 2016 i 2017 va superar un càncer i una peritonitis aguda que no li van impedir competir i formar a físic culturistes en el centre d'entrenament XS Fitnes Center, que dirigia en la localitat mallorquina de Son Servera.

Serra es va proclamar campió d'Espanya absolut el 2020 i va continuar competint fins a obtenir una IFBB ProCard el 2023, títol distribuït per la International Fitnes and Bodybuilding Federation que li consagrava com a culturista professional.

La sobtada defunció de Xisco Serra, considerat una llegenda mundial del 'fitnes', ha generat nombroses mostres de solidaritat i dolor en les xarxes socials.