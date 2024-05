Què li passa a Àngel Llàcer? Última hora sobre el preocupant estat de salut de l'actor

Àngel Llàcer passa per un mal moment de salut, que fins i tot li ha impedit assistir a l'últim programa de 'Tu cara me suena', en què és jurat. A mitjans d'abril ja va ser ingressat després d'haver contret un bacteri durant un viatge al Vietnam.

La infecció que li va causar el bacteri Shigella el va mantenir a un hospital de Madrid durant uns dies. Tot i haver rebut l'alta hospitalària, unes setmanes després ha hagut de tornar a ser ingressat per un empitjorament dels símptomes.

Al programa d'Antena 3 'Espejo público' el periodista Miquel Valls ha donat l'última hora sobre l'estat de salut de l'actor.

Salut delicada

El col·laborador ha explicat que Llàcer ha hagut de sotmetre's a "diverses intervencions" i que totes han sortit bé, per la qual cosa actualment s'està recuperant. "Ara està més estable", ha revelat Valls.

També ha volgut explicar tot el procés pel qual ha passat el 'president' del jurat de 'Tu cara me suena' aquestes setmanes: "Ell va passar dues setmanes ingressat aquí a Madrid, quan va venir a fer l'obra 'The producers', que va presentar aquí... Després li donen l'alta, torna a Barcelona, quan arriba a Barcelona no es troba bé, el tornen a hospitalitzar. I ha estat sotmès a diverses intervencions i ara està més estable".

El periodista ha afegit que, si Àngel Llàcer no respon bé al tractament, el seu quadre de salut pot arribar a una perillosa sèpsia, ja que el bacteri reprodueix la infecció per tot el cos.

El bacteri Shigella

Fa unes setmanes es va poder conèixer que la malaltia que ha contret el comunicador ha estat provocada pel bacteri Shigella, del qual es va contagiar en el viatge al Vietnam. Aquest bacteri causa una infecció intestinal i el seu símptoma principal és la diarrea, que sol tenir sang.

Aquest tipus de bacteris són molt contagiosos. Les persones s'infecten amb Shigella quan entren en contacte o ingereixen petites quantitats de bacteris de la femta d'una persona infectada. També es pot transmetre a través d'aliments infectats o beure o nedar en aigua no potable.

Habitualment, la infecció sol desaparèixer sense complicacions, però en alguns casos s'allarga durant alguns mesos o, fins i tot, pot empitjorar. De vegades, el quadre simptomàtic és més greu i pot incloure deshidratació, convulsions, prolapse rectal o infeccions del torrent sanguini, entre d'altres.

Aquestes complicacions són més habituals en països en vies de desenvolupament o en llocs on conviuen moltes persones en espais molt petits o amb poca higiene, ja que la femta dels infectats poden entrar en contacte amb aliments i ingerir-los sense adonar-nos-en més fàcilment.

Símptomes que pot tenir Llàcer

Alguns símptomes com la diarrea (de vegades amb sang o mucositat), dolor o rampes estomacals, febre, nàusees o vòmits poden manifestar-se fins una setmana després d'entrar en contacte amb el bacteri. Després del primer ingrés, Àngel Llàcer ja va explicar que havia tingut mal d'estómac, que feia deposicions amb sang i que cada vegada tenia més febre.

A 'Espejo público' han connectat amb la doctora Concha Gimeno, per conèixer les possibles conseqüències que pot patir a llarg termini l'artista. Segons ha explicat, aquest tipus de bacteris provoquen quadres realment greus, però Àngel Llàcer no tindrà cap mena de seqüeles.

"Ens hem quedat més tranquils sabent que no tindrà seqüeles", ha agraït Susanna Griso, enviant suport al seu company de cadena.