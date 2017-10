«Masterchef» és reconegut com el programa de cuina més reeixit del planeta

Guiness World of Records ha reconegut el programa Masterchef com el format televisiu de cuina de més èxit, ja que des de la seva estrena a la BBC britànica el 2005, on acumula 38 temporades, s'ha adaptat a més de 52 països, entre ells, Espanya, en la seva versió adulta, infantil i de celebritats. Amb milions d'espectadors a l'Àsia, l'Orient Mitjà, els Països Nòrdics, l'Europa Central i de l'Est, i als principals països de l'Europa Occidental, el programa mostra l'evolució d'uns aficionats a la cuina, alguns dels quals aconsegueixen dedicar-se professionalment a l'ofici gràcies a l'aprenentatge adquirit durant i després del concurs.

A Espanya, aquest és el cas de Carlos Maldonado, guanyador de la 3a edició, que després de llicenciar-se al Basque Culinary Center va obrir aquest estiu el seu restaurant Raíces a Talavera de la Reina (Toledo). Segons recorda en una nota la productora Shine Iberia, que el realitza en col·laboració amb RTVE, «el 85% dels concursants de les 5 temporades emeses fins avui a Espanya treballen en negocis relacionats amb la gastronomia».