3Cat, el Netflix català de TV3, fa mig any amb 850.000 registrats

L’octubre passat, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va llançar 3Cat, la seva plataforma digital i gratuïta, una mena de Netflix en català. L’estrena va suposar un salt tecnològic sense precedents durant els 40 anys d’història de TV3 i de CatRàdio i va posar a disposició de l’audiència 280.000 hores de continguts en llengua catalana. Sis mesos després del naixement, el catàleg de 3Cat segueix creixent i ara inclou fins a 330.000 hores de contingut en català. També van augmentant les seves dades de visualitzacions: actualment compten amb 850.000 usuaris registrats, que consumeixen al mes 3,5 milions d’hores en català, fet que suposa una mitjana de 120.000 hores diàries.

«Per nosaltres era molt important tenir aquesta plataforma per reconnectar-nos amb una part de la ciutadania que, encara que emocionalment se sentien molt vinculats amb els productes de la corporació, ens havia deixat de veure perquè havia canviat la forma de consum», reconeix Cristina Villà, directora d’Innovació, Recerca i Estratègia Digital de 3Cat. Ja no es tractava tant de tenir un espai on poder bolcar els programes i sèries que es podien veure també a TV3, El 33 o el SX3, sinó de poder crear contingut propi que s’ajustés als gustos de l’audiència, permetent “treballar una estratègia diferenciada per grups d’edat i per nínxols de consum», cosa que és molt més difícil de fer a la televisió generalista.

Escanes i Buenafuente

Entre els continguts més consumits del mig any de vida de 3Cat destaquen les grans apostes exclusives de la plataforma com el reality La travessa, amb Laura Escanes, o el programa d’Andreu Buenafuente Vosaltres mateixos, així com formats com Joc de cartes. Les sèries han estat un altre dels motors en aquests primers mesos, com Jo mai mai i Això no és Suècia (recentment premiada a Cannes), que han superat de llarg el milió de reproduccions.