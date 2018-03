«The Good Fight» torna a Movistar aquesta matinada

Movistar estrena aquesta matinada la segona temporada de The Good Fight, l'esperat spin-off de The Good Wife, l'aclamada sèrie de Robert i Michelle King. La nova temporada, que consta de 13 episodis, arribarà al canal Movistar Series i estarà disponibles sota demanda cada setmana. A més de la seva emissió simultània, tots els dilluns, a partir de demà, The Good Fight s'emetrà en VOS a les 21.30 h. La versió en DUAL arribarà el 15 de març a les 22.30 h (un episodi setmanal).

La segona temporada arrenca amb una creixent onada d'assassinats a la ciutat de Chicago. Enmig d'aquest clima d'inseguretat, Diane, Lucca, Maia i la resta de l'equip se senten amenaçats després que el client d'un altre bufet assassini el seu advocat per haver-li cobrat uns honoraris de més. Els socis de Boseman, Reddick & Kolstad comencen llavors a sospitar dels seus propis clients davant la possibilitat que passi el mateix. Mentrestant, en el personal, Diane brega amb l'arribada d'una nova sòcia, Liz Reddick-Lawrence (Audra McDonald), Maia s'obliga a fer-se més forta a mesura que l'escàndol dels seus pares s'agreuja per a ella després de les últimes decisions del seu pare, i Lucca es torna a veure afectada per la seva relació amb Colin. Als nous episodis, s'incorporen al repartiment Audra McDonald ( Sin cita previa, The Good Wife, La bella i la bèstia), en el paper de Liz Reddick-Lawrence, advocada i exdona d'Adrian Boseman, amb tot el que això comporta.

Els creadors de The Good Fight són Robert King i Michelle King (matrimoni d'advocats i també guionistes). La ficció manté en aquesta nova temporada la dinàmica i segell personal que tant agradaven de la seva predecessora.

La primera temporada de The Good Fight arrencava un any després del final de la sèrie original, amb Diane Lockhart presentant la seva renúncia a l'antic bufet per anar-se'n a viure al sud de França i escriure les seves memòries. Però aquests plans es van veure truncats després de veure's esquitxada per un escàndol financer protagonitzat per Henry Rindell, el seu assessor financer i un dels seus millors amics, que la deixa sense estalvis. Davant d'aquesta perspectiva, Diane decideix tornar a treballar i s'incorpora a una nova firma, en la qual s'ha de guanyar la confiança.