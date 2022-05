La planificació industrial i l'institut han estat el motor de la moció de censura d'Òdena

La moció de censura contra el govern republicà d'Òdena ja no té marxa enrere. Maria Sayavera (ERC), l'actual alcaldessa, té les hores comptades. PSC i Òdena a fons tenen el pacte segellat i el cartipàs, com a mínim pel que fa al regidor d'aquests segon grup, Andreu García, està tancat. Urbanisme, Educació i TIC quedaran en mans de García. El suport a la moció de censura del PSC ha provocat un trencament en aquesta agrupació d'electors, però Garcia manté una part de suports, considera que el majoritari, i està compromès a votar a favor del canvi a l'alcaldia. Tot es va encaminant perquè dimecres, Francisco Guisado (PSC), recuperi l'alcaldia. Aquesta dilluns a la tarda, Guisado i Garcia han representat l'acord.

El fet que Sayavera i el seu equip aprovessin que la fàbrica de les carnasses es pogués reinstal·lar al barri de la Pla de la Masia just abans de Nadal va ser determinant perquè el PSC presentés la moció, però també ha tingut un pes molt important en la formació Òdena a fons. Els socialistes han hagut d'esperar 4 mesos, això sí, fins que Andreu García, regidor d'Òdena a Fons, ha donat la seva aprovació. En aquest temps, segons han explicat Guisado i García, aquest darrer ha intentat buscar una sortida al conflicte polític, que havia deixar el govern sense pressupost per la manca d'entesa. Les propostes de Guisado per donar suport al govern passaven per la dimissió de Sayavera, la de García, perquè fes un pas al costat i cedís l'alcaldia sense deixar el govern. Però Sayavera no ha deixat l'alcaldia en tot aquest temps.

Una altra circumstància ha servit per enfilar l'acord és l'aprovació del PDUAECO, el pla que dibuixa definitivament quin serà el sòl industrial a la Conca d'Òdena. Els terrenys que Òdena havia de determinar com a industrials havia estat un dels principals motius de discrepància de les tres formacions. El PSC defensava, abans de l'actual mandat, una proposta molt diferent a la que s'ha aprovat, però Guisado diu que acata el que sara hi ha sobre la taula després de tot el procés de redacció del pla.

Amb el nou posicionament socialista, Òdena a Fons i el PSC estan més propers, i coincideixen a mirar, ara, cap al polígon de l'aeròdrom com a principal espai a endreçar de manera que perjudiqui el mínim els habitatges que hi ha propers. El polígon de l'aeròdrom ha estat una proposta que ha sortit des del govern com alternativa a la negativa a deixar construir empreses al Pla de les Moreres, que tenia un ampli rebuig social. Pel que fa al futur industrial d'Òdena, Guisado afirma que respecta l'acord, que "no hi presentarem al·legacions", però que amb tot i això mantenen que aquesta solució, pactada al conjunt de la Conca, no és la millor per a Òdena. En tot cas, però, no ho abordaran en aquest tema en l'any de mandat que tindran, amb la qual cosa també evitaran discussions amb el nou soci.

Ja hi havia hagut com a mínim un altre moment en el mandat de Sayavera en què la moció de censura va estar a punt de prosperar. Va ser quan es va decidir que hi hauria un institut escola a Òdena. No el tenen al primer trimestre ni al segon ni al tercer. Volíem fer un institut i tenim 4 aules i no hi ha ni lavabos. Garcia ha explicat que no s'han respectat els acords sobre l'institut i ha acusat Sayavera d'obeir el que ha dictat el departament. García ha retret a l'alcaldessa que no respectés un suposat acord unànime d'Òdena davant el departament d'Ensenyament per reclamar l'institut i que a hores d'ara encara no hi hagi les aules promeses. I ha lamentat que a hores d'ara encara no hi hagi ni les aules d'ampliació per a l'institut escola.

Andreu Garcia considera que la situació a la que s'arriba ara "és una fracàs dels 11 regidors del consistori, però amb alguns regidors que tenen més responsabilitat i altres que en tenen menys", en referència a la seva formació que només en té un. "Nosaltres hem donat totes les oportunitats possibles fins que hem arribat al punt de tenir els pressupostos bloquejats" i considera que l'Ajuntament no pot continuar sense pressupost.