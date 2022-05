Cabrera d'Anoia convoca el ple per posar en marxa el relleu de l'alcalde inhabilitat judicialment

L'Ajuntament de Cabrera d'Anoia ha convocat el ple per donar compliment de la sentència d'inhabilitació de l'alcalde Jaume Gorrea (ERC), que ha estat condemnat a 5 anys d'inhabilitació especial per a ocupació de càrrec públic i per a l'exercici del sufragi passiu. La sessió se celebra ell dimecres, 18 de maig, a les 19 hores a la sala de plens del municipi. Una sentència del jutjat penal número 16 de Barcelona va considerar que el procés que va imposar l'alcalde en l'atorgament d'unes obres municipals no s'havia ajustat a llei i va atribuir la responsabilitat de les negligències en el procés al mateix alcalde, que estava advertit pels funcionaris municipals de la irregularitat.

Aquest dimecres, es posarà oficialment en coneixement del ple la situació legal de l'alcalde. També s'aprovarà la sol·licitud a la Junta Electoral de la següent credencial per tal de substituir Gorrea.

El fet es remunta als darrers mesos del 2011, quan l'aleshores alcalde, Jaume Gorrea (ara ho torna a ser després d'un mandat d'alcaldia socialista), va aprovar un expedient de contractació per tràmit d'urgència (sense publicitat de l'adjudicació) per sanejar un camí. Aquest projecte es va finançar amb la partida número 45.6192 del pressupost municipal del 2011, els últims dies de l'any, i estava finançada amb un ajut del PUOSC. Les obres es van adjudicar a Construccions Jordi Riera per 209.000 euros, que era el preu de valoració pressupostat.

Aquesta obra. com va explicar aquest diari el dia en què es va conèixer la condemna, tenia un valor que requeria una aprovació pel ple de l'Ajuntament i no la podia fer directament l'alcalde amb un decret. Explica el jutge en la part de fets provats de la sentència que l'alcalde va prendre l'acord amb plena consciència que transgredia la norma, perquè havia estat advertit de la incorrecció pel secretari-interventor de l'Ajuntament tant de forma oral com per escrit abans de la celebració del ple. En aquest cas, la competència per a l'aprovació de l'adjudicació corresponia al ple perquè el valor de l'obra superava el 10% del pressupost municipal (1.538.530 euros). També se'l va requerir que no era correcte fer l'adjudicació sense un període de publicitat de l'obra i que hi havia problemes de finançament perquè faltava l'autorització del departament d'Economia i Finances, tot i que l'ajuda figurava al PUOSC.

El jutge també diu que l'acusat va intentar donar "una pàtina" de legalitat a l'expedient fent referència a un acord de ple del 29 de febrer del 2012 que no existeix en el què s'hauria aprovat que la proposta de la constructora era la més bona per als interessos municipals. La querella es va presentar en la legislatura següent, quan va arribar al càrrec Salustiano Monteagudo, que va enviar la informació municipal a l'oficina antifrau.