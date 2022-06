La consellera d'Uiversitats, Gemma Geis, es compromet a adequar la formació en infermeria a la necessitat dels centres sanitaris

La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha presentat aquest dilluns l’ampliació de places al grau en Infermeria de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida (UdL) a Igualada. A partir del pròxim curs 2022-2023, oferirà 40 noves places d’accés a la unitat docent de l’Hospital Universitari d’Igualada. Amb aquestes noves places, el total de places d’accés als estudis d’Infermeria a Igualada ascendeix a 85.

La consellera Geis ha destacat que “amb l’oferta d’infermeria a Igualada complim amb el compromís que ens vam marcar”. La consellera ha subratllat que amb aquestes 40 noves places a Igualada “creem oportunitats arreu del país, amb preus públics per afavorir l’equitat i la igualtat d’oportunitats”. Així mateix, Geis ha refermat la seva voluntat que des del Departament que lidera “continuarem treballant per seguir ampliant les places d’Infermeria que siguin necessàries per respondre a les necessitats del país”.

La nova oferta de places a preu públic a Igualada s’emmarca dins de l’ampliació a tot Catalunya de les places del grau d’Infermeria amb la que el Departament de Recerca i Universitats dona resposta a l’alta demanda d’aquests estudis i al dèficit de personal infermer a Catalunya, accentuat per la pandèmia.

La consellera ha destacat que “aquest augment de més de 600 places en Infermeria és important perquè el 80% d’aquest increment es fa a preu públic” i ha afegit tot seguit que “aquesta millora es fa assegurant la qualitat del primer dia de curs fins a l’últim dia de les pràctiques. Hem fet front a aquest doble repte: augmentar la quantitat assegurant la qualitat”.

El proper curs acadèmic 2022-2023 el sistema universitari de Catalunya disposarà de 641 noves places d’accés al grau d’Infermeria (2.184 el curs actual per 2.825 el pròxim curs 2022-2023) de les quals 485, gairebé el 80% de l’increment total, seran a preu públic. D’aquesta manera i per primer cop, el nombre de places a preu públic superarà l’oferta privada, fruit de la voluntat del Govern de revertir la situació incrementant de forma substancial l’oferta pública.

L’increment de places en els estudis d’Infermeria respon a diversos factors que l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 ha evidenciat encara més els darrers dos anys. Catalunya pateix un dèficit estructural de personal infermer que feia necessari ampliar el nombre de places públiques en les universitats catalanes.

A Catalunya hi ha actualment prop de 50.000 infermers i infermeres col·legiats, sent aquesta la professió més nombrosa del sistema de salut. Un 40% d’aquest col·lectiu, però, té més de 50 anys, el que implica una clara tendència a l’envelliment de la professió a curt i mig termini. Les previsions indiquen que caldrà disposar en els propers anys de 20.000 professionals en aquest àmbit.

Es creen places amb preu públic a la Universitat de Barcelona (UB), 140 noves, 80 a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Unitat Docent Bellvitge) a L’Hospitalet de Llobregat i 60 a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Unitat Docent Clínic) a Barcelona

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amplia l'oferta en 150 noves places, 75 a la Facultat de Medicina (Unitat Docent Germans Trias i Pujol) a Badalona, i 75 a a la Facultat de Medicina (Unitat Docent Parc Taulí) a Sabadell.

La Universitat de Lleida (UdL) en crea 80 de noves. A més de les 40 d'Igualada, 40 més a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (Unitat Docent Arnau de Vilanova) a Lleida.

Universitat de Girona (UdG) crea 60 noves places, i la Universitat Rovira i Virgili: 55 noves places (8 a la Facultat d'Infermeria (Unitat Docent Joan XXIII / Unitat Docent Sant Joan de Reus). Campus Catalunya a Tarragona). 7 a Facultat d'Infermeria (Unitat Docent Joan XXIII / Unitat Docent Sant Joan de Reus). Campus Terres de l'Ebre a Tortosa i 40 a Vilafranca del Penedès

Places privades

Per que fa a la iniciativa privada, el centre adscrit de la UB situat a Sant Joan de Déu crea 60 noves places, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), 30 noves places (Campus Sant Cugat) i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), 36 noves places (18 al Campus de Vic i 18 al Campus de Manresa). Per últim, al TecnoCampus Mataró (UPF) se'n creen: 30 noves places