Una ruta posarà en valor el patrimoni artesà de la Catalunya Central

La Generalitat ha engegat el projecte "Rutes Artesanes de Catalunya" a través del qual s'ofereixen vuit itinerants arreu del país per conèixer el patrimoni i la riquesa artesanal catalana. Una d'aquestes rutes posa el focus en la Catalunya Central explorant els tresors artesanals del paper de Capellades, el cuir d'Igualada i de Vic, la fusta de Torelló, el ferro forjat d'Alpens i la sal de Cardona.

El Conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha presentat el projecte avui al Museu Molí Paperer de Capellades, que forma part de la ruta de la Catalunya Central. Torrent ha assegurat que l'objectiu d'aquestes rutes és "posar en valor l’artesania d’aquest país, prestigiar-la, posar-la en coneixement del conjunt de ciutadans del país i de fora i associar-la a la proposta turística de Catalunya. Volem promoure el turisme intern, associar l’artesania al turisme responsable i dinamitzar l’entorn on es produeix aquest fet artesà".

El projecte, elaborat pel Departament d'Empresa i Treball i pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) engloba 23 zones d'oficis singulars, 18 museus i centres d'interpretació vinculats a l'artesania i 35 tallers artesanals de 21 comarques i 39 municipis d'arreu de Catalunya. La iniciativa consta d'una guia en format web, un distintiu identificatiu de les Rutes Artesanes i una campanya de difusió. El projecte s'emmarca en el Pla d'Acció del Comerç, l'Artesania i la Moda 2022-2025 del CCAM que enguany destinarà 1 milió d'euros a diferents actuacions.

A través de les vuit rutes es poden conèixer 23 zones d'oficis singulars com ara la sal de Cardona, la llana de l'ovella xisqueta del Pallars, la punta d'Arenys de Mar o el sabó de Montgai a més de 8 punts d'interès artesanal com ara la comunitat d'artesans del Poble Espanyol de Barcelona o la forja d'Alpens, entre altres. A més de la ruta de la Catalunya Central hi ha les rutes de comarques de Barcelona, ciutat de Barcelona, Alt Pirineu i Aran, comarques de Lleida, terres de l'Ebre, comarques de Girona i comarques de Tarragona.