Jordi Badia anuncia que no es torna a presentar per ser alcalde de Calaf

Jordi Badia no tornarà a optar a la reelecció per ser alcalde de Calaf. Després de 8 anys al capdavant del consistori calafí, considera que es bo que hi hagi un relleu. El dilluns va reunir el seu grup i els ho va anunciar ja de manera definitiva. La vintena llarga de persones que formen Junts per Calaf, el grup de Badia, independent orgànicament però vinculat a ERC, van saber dilluns la negativa definitiva i ara han d’acabar de decidir qui es posa al davant del projecte, segons ha explicat el mateix Badia.

«No em torno a presentar. De fet, 8 anys ja era el temps que considerava que un havia d’estar a l’alcaldia. N’hi pots estar quatre més? Segur que sí, per ganes, il·lusions i projectes, sí. Però crec que també és bo que hi hagi renovació, que arribin idees noves», ha explicat Badia a l’hora de donar a conèixer la seva renúncia a tornar a encapçalar el projecte de Junts per Calaf. Presentar-se a unes eleccions no ha de ser un sinònim de guanyar-les i, per tant, cap candidat que tingui llistes alternatives a la seva no té garantit que governarà, però Badia ara sap segur que no continuarà, i, segur, també, que a partir del maig del 2023 deixarà de cobrar com alcalde. «En aquests moments no tinc una altra feina», afirma, «però això ja ho sabia quan em vaig presentar», ha afegit.

Badia és periodista. De fa anys professor associat a la facultat de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. Està en la fase final de ser doctor, ha acabat el treball d’una tesi sobre un tema esportiu de màxima actualitat, la superlliga europea de futbol (les anàlisis esportives que ha fet en el seu treball conclouen que no hi ha més remei que crear-la per donar viabilitat econòmica als clubs), i ara ha de fer la defensa del treball davant un tribunal de doctors especialistes en el tema del periodisme esportiu. Quan sigui doctor, la seva intenció seria poder optar a una plaça de professor, però ara per ara és tot una hipòtesi. «Per a mi, com vaig veure que un dia deia l’Anna Gabriel, la porta giratòria és l’atur», assenyala amb ironia.

Badia considera que podrà deixar el càrrec amb tranquil·litat per la feina feta. Ha complert en bona part dels objectius que tenia, però sobretot en tres de claus: redreçar la situació econòmica i deixar enrere un alt endeutament (s’ha reduït i ara és un 30% del que era quan va arribar, aproximadament), endreçar la situació del personal laboral qualificat de l’ajuntament i resoldre el problema de qualitat de l’aigua. Calaf episodis recurrents de contaminació de les aigües i ara té una doble solució, l’arribada d’aigua de la canalització del pantà de la Llosa del Cavall i una planta de desnitrificació (que està acabada, però pendent, encara, dels darrers permisos de Salut).

A més a més, quedarà com a herència el fet d’haver aconseguir una majoria absoluta, haver fet el Tanatori, haver canviar el model de recollida de la brossa aplicant el porta a porta i haver deixar encarats dos projectes importants, com són la biblioteca i la residència. I a partir del maig de l’any que bé què farà Badia. «He intentat ser un bon alcalde, intentaré ser un bon exalcalde, no ficar-me on no em demanin i ser-hi quan faci falta», conclou.