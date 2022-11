La Generalitat reordenarà l'oferta professional a la comarca de l'Anoia el curs que ve

El conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha anunciat aquest divendres a Igualada que el proper curs es reordenarà l’oferta de formació professional a la comarca. “El Badia i Margarit impartirà 7 cursos d’FP, amb un total de 210 places, i permetrà alliberar espais i fer una oferta més àmplia en FP per garantir que tots els joves d’Igualada puguin cursar aquests ensenyaments”. El conseller va inaugurar ahir oficialment aquest centre que ja està en servei. González-Cambray va estar acompanyat de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i de la vicepresidenta primera en funcions de presidenta del Parlament de Catalunya, Alba Vergés, que alhora és candidata d'ERC a l'alcaldia per al 2023.

El conseller ha explicat l’oferta per al proper curs en l’àmbit de formació professional a l’Institut Badia i Margarit. Així, s’impartiran cicles de l’àmbit sanitari de servei a les persones que actualment es poden cursar a l’Institut Milà i Fontanals, que alliberarà part dels seus espais. S’ofertaran 3 grups dels cicles de cures auxiliars d’infermeria, 2 grups de farmàcia i parafarmàcia -a primer i segon curs- i 2 grups d’higiene bucodental –també a primer i segon curs-.

El titular d’Educació també ha recordat la tasca del filòleg Antoni Badia i Margarit, que dona nom al centre, a qui ha definit com coneixedor i apassionat de la llengua: “El doctor Antoni Badia i Margarit va ser un coneixedor i un apassionat de la nostra llengua, el català. Va ser una persona que va contribuir a configurar-nos com a país amb una llengua i amb una identitat pròpies. Per ell vull dir-vos que la nostra llengua l’hem de cuidar entre tots”.

La inversió del departament d'Educació en el nou edifici ha estatde 4.263.065 euros. L’Institut Badia i Margaritva iniciar la seva activitat lectiva el 2015-2016, i fins ara estava situada en uns mòduls, al costat de l’escola Gabriel Castella i Raich. Actualment és un centre amb 309 alumnes d’ESO i 94 alumnes de batxillerat.

El conseller i l’alcalde han descobert la placa inaugural, i, en acabar els parlaments oficials, ha tingut lloc l’actuació de dansa a càrrec de l’alumnat i la interpretació de l’himne del centre. En acabar, les autoritats han dut a terme un recorregut per les noves instal·lacions de l’institut.