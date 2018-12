Llívia troba aigua termal i fa uns banys

Llívia estrenarà els pròxims mesos uns banys termals que suposaran tota una novetat d'oci i turisme a la Baixa Cerdanya. Els nous banys ja s'han començat a construir al parc de Sant Guillem gràcies a la troballa que s'ha fet aquest any d'una veta d'aigua calenta que, segons apunten els experts, seria la mateixa que alimenta els populars banys termals de Dorres, a l'Alta Cerdanya.

L'obertura dels banys termals, amb una capacitat per a vuitanta persones, donarà una nova centralitat turística a Llívia, un municipi que per la seva condició especial d'enclavament i la seva ja àmplia oferta turística amb la Farmàcia Esteve i les restes romanes ja gaudeix d'una situació de privilegi com a destí de vacances i estades.

El projecte s'annexarà a les piscines municipals i formarà un conglomerat d'oci d'uns 3.000 metres quadrats. Segons ha explicat l'Ajuntament, el projecte costarà al consistori una inversió que situarà entre els 250.000 i 270.000 euros. L'alcalde, Elies Nova, ja va argumentar el mes d'agost, un cop anunciada la troballa de les aigües sulfuroses, que «sabíem que ens travessava una veta de l'aigua sulfurosa que baixa, i per altres banys com els de Dorres i Llo, però no sabíem quin era el punt concret per fer-ne l'extracció». L'alcalde va considerar una sort haver-la trobat en aquella zona de terreny municipal.

En les tasques de detecció es van aprofitar uns treballs de l'Ajuntament en un pou d'aigua potable per fer la prospecció. La preuada aigua calenta és a 250 metres de fondària. Els estudis fets pel consistori apunten que l'aigua està a 47 graus, i podria arribar a la superfície entre 38 i 40. Aquestes temperatures permetran a l'Ajuntament aprofitar la nova aigua per escalfar uns quants graus la piscina pública a l'estiu, per tal que no estigui gaire freda com passa en moltes instal·lacions d'aigua de la Cerdanya.

El projecte arquitectònic preveu tres piscines, dues de petites i una amb capacitat per a unes 60 persones, així com vestidors. L'Ajuntament vol estrenar els banys per Setmana Santa.