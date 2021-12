La segona meitat del 2021 ha estat molt positiva per al bàsquet femení de les nostres contrades, tant des del punt de vista de l’elit, com de la projecció futura. El Cadí la Seu, el nostre conjunt més reconegut i amb més experiència entre els millors, va guanyar la Lliga Catalana i, a més, ha obtingut la classificació per a la Copa de la Reina. Més al sud, a Manresa, somien que d’aquí a uns anys es pugui aspirar a aquestes fites i reviure les velles èpoques, com als anys noranta, quan l’equip estava entre els més destacats d’Espanya.

A la Seu, el projecte ja ve de lluny. Fa dos anys es va jugar a Europa i, tot i que cada any cal reforçar-se pel continuat ball de jugadores, s’ha seguit apostant per un tècnic de la casa, Bernat Canut, que a l’estiu va tenir opcions de marxar. El resultat ha estat esplèndid. L’equip va guanyar la Lliga Catalana el setembre, en una final guanyada al Congost contra l’Spar Girona, ha aconseguit que una de les seves jugadores, la navarresa Irati Etxarri, hagi estat convocada per la selecció estatal i tot just fa pocs dies va ratificar un bon principi de curs amb la classificació per a la Copa de la Reina. Si no fos per dues derrotes inesperades contra els cuers, estaria molt més amunt. A Manresa, per la seva banda, la unió entre la Joviat, l’Oms i de Prat i la Salle ha derivat en el Manresa CBF. En uns mesos en què la ciutat ha assumit la Capitalitat del Bàsquet Femení català, les més de 200 jugadores de la nova entitat són un bon argument per creure-hi.