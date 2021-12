Si s’acaba consolidant en els pròxims anys, el 2021 serà recordat a Cerdanya com el de la creació del Cerdanya Music Festival, una cita cultural i social que li va aportar a la comarca el toc de glamur i sofisticació que sempre han tingut altres destins d’estiueig i vacances del país com ara la Costa Brava o la Val d’Aran.

El Cerdanya Music Festiva va suposar, d’una banda, la celebració per primera vegada a la comarca de concerts de gran format amb cantants i grups de primera fila nacional i internacional com ara Sopa de Cabra, Miguel Rios, Rosario, Manel, Aitana o Love of Lesbian. De l’altra, la cita va possibilitar la creació d’un ambient inèdit a la vall que va unir la colònia estiuejant amb els seus estils de vestir i relacionar-se amb els cerdans. Així, la primera edició del Cerdanya Music Festival, que es va celebrar entre els dies 12 i 23 d’agost, va tancar amb un balanç de 15.000 assistents i una vintena de concerts. Les sessions oferien no tan sols el concert sinó que també un entorn de relaxació i gastronomia en uns prats d’Alp enmig de la plana cerdana. Segons van explicar els organitzadors, el festival es va gestar amb un pressupost d’uns 930.000 euros. Els deu concerts celebrats a l’auditori principal van registrar una ocupació del 75%, i en quatre es van esgotar les entrades. En el certamen també hi van col·laborar set restaurants de la comarca i de Barcelona, així com una vintena d’empreses i proveïdors que van suposar un impacte aproximat de 200 llocs de treball, dels quals el 84% van ser per gent de Cerdanya.

L’empresa organitzadora va ser Concert Studio, responsable del Festival de Pedralbes. Es tracta d’una firma amb una trajectòria consolidada en l’organització d’esdeveniments d’aquest tipus. La instal·lació dels escenaris, platea i zona de restauració als prats del Pla d’Alp, al sud del poble en un indret des del qual es contemplava el circ de muntanyes amb la Tosa i el Moixeró darrere l’escenari, va comportar la instal·lació de xarxes d’electricitat, aigua i clavegueram. El disseny de l’espai va incloure un espai paral·lel amb village, escenari, platea i aparcament de 58.000 metres quadrats en el qual un equip d’una quinzena de treballadors ajudaven els assistents. En el recinte gastronòmic s’hi van instal·lar una vintena d’establiments de restauració que oferien sushi, pizzes, hamburgueses i productes locals.

El director del Cerdanya Music Festival, Martin Pérez, va afirmar que «si ho havíem de fer, ho havíem de fer be; tenint cura dels detalls...» Pérez va confessar que «quan els músics pujaven a l’escenari a assajar li deien que mai no havien vist res tant bonic. Pel segon escenari, el Magna de San Miguel, hi van passar Los Antonios, Cece June, Íñigo Andión, Luand, Kuki Alegre, Ángeles Arboleda, Zulabard, Ciao Marina, Clara Gispert i Andrea Santiago.