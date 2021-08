El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha reclamat a l'Executiu central que expliqui "quin model" defensa una vegada que aquest dimarts 31 expirin les concessions de quatre vies catalanes, on ja no caldrà pagar peatges.

En declaracions als periodistes, Puigneró ha celebrat que a l'AP-2, l'AP-7, la C-32 Nord i la C-33 s'aixequin les barreres dels peatges a partir de la mitjanit de l'1 de setembre, atès que "els ciutadans estan cansats de pagar peatges a Catalunya".

Serà "un dia històric" on que es posarà fi a "una forma d'espoli que feia massa anys que durava, un greuge comparatiu que han hagut de suportar els catalans", segons ha denunciat.

"Mentre a la resta de l'Estat no pagaven per utilitzar les autovies que l'Estat construïa, a Catalunya havien de pagar per poder usar-les. Aquest model no tornarà: el model de peatges a Catalunya s'ha acabat", ha assegurat el vicepresident del Govern.

Una vegada expirades aquestes quatre concessions, Puigneró ha lamentat no saber "quin és el model de l'Estat espanyol" per finançar les autopistes.

"La Unió Europea ens demana que qui més utilitza i més contamina pagui més" i el Govern aposta pel model de vinyeta -un tipus de tarifa plana- "en línia amb el que diu la Unió Europea", però l'Executiu central no ha aclarit quina és la seva proposta, ha prosseguit.

El vicepresident català ha dit que "a l'espera de conèixer el model" pel qual advoca l'Estat, la Generalitat finançarà via la llei de pressupostos el manteniment de les vies que són de la seva competència, la C-32 Nord i la C-33.

En concret, el Govern estima que haurà de destinar 6 milions d'euros l'any per al manteniment d'aquestes dues vies, i sumar-hi una primera inversió de 7,5 milions d'euros per "eliminar el rastre" dels actuals peatges i 15 milions que hauran de destinar-se cada cinc anys per a actuacions extraordinàries de manteniment.

També ha insistit a demanar el traspàs de totes les carreteres a la Generalitat, com passa amb el govern autonòmic basc, atès que una part (com per exemple l'AP-2 i l'AP-7) segueixen sent de titularitat estatal.

D'altra banda, ha sol·licitat al Govern que "rescati" la C-32 Sud i la C-16, les dues vies que seguiran comptant amb barreres de peatges després del 31 d'agost (un a la primera via, tres a la segona), la qual cosa segons les seves estimacions implicaria una inversió de 1.500 milions d'euros ("un 10% del dèficit fiscal anual de Catalunya", ha apuntat).