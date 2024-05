Rússia emet una ordre de detenció contra Zelensky

El Ministeri de l’Interior de Rússia ha emès una ordre de detenció contra el president d’Ucraïna, Volodymir Zelensky, que ha aparegut a la base de dades policial. Zelensky és buscat per suposadament infringir un article del codi penal rus que no s’ha concretat, segons ha informat l’agència estatal de notícies russa TASS. Fins al moment, no han transcendit més dades o informació sobre la l'ordre de detenció.