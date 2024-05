Apareixen panys amb silicona a claus de pas de la Séquia a Viladordis

La pluja dels darrers dies ha permès que els hortolans del regadiu de Manresa tornin a tenir aigua de la séquia per regar els seus horts, aigua que se’ls hi va tallar a principis d’abril a causa de l’emergència per la sequera. Aquesta setmana ha tornat a circular pels ramals que van a parar a Viladordis i al Poal, fins ara secs i buits. Però els responsables d’obrir comportes s’han trobat silicona al pany dels cadenats que hi havia per tancar les claus, fet que els ha obligat a trencar-los per poder obrir el pas de l’aigua.

Segons fons de la Junta de la Séquia, s’han trobat en més d’un cas com aquest al sector de Viladordis. Tot i així el subministrament d’aigua per regar els horts de tota aquesta zona s’ha pogut dur a terme amb normalitat.

De no poder regar, a regar

Els hortolans del regadiu de Manresa es van revoltar a mitjans d’abril quan la Junta de la Séquia va tallar l’aigua de reg a tots aquells que tenen cura d’un hort però no en viuen. La situació ha canviat aquesta setmana gràcies a les pluges, que ha fet que es passi de la fase d’emergència a la fase d’excepcionalitat i, en conseqüència, s’hagin relaxat les mesures d’estalvi d’aigua.

Dimarts i dimecres l’aigua de reg procedent de la séquia ja va arribar als horts del Poal i Talaia. Ahir i avui ho ha fet a Viladordis, el Grau i Santa Clara. Els hortolans tindran aigua un dia a la setmana i el reg està garantit fins al setembre. Dissabte i diumenge no circularà aigua pels ramals de la Séquia que van a Viladordis i al Poal perquè s’ha de recuperar la del llac de l’Agulla. Generalment això es feia en un dia, però a causa de la sequera ara en fan falta dos perquè recuperi el seu nivell. Els dilluns tampoc no hi haurà aigua de reg perquè és el dia que es tanca la Séquia per fer treballs de neteja i manteniment.

La Junta de la Séquia aporta aigua a uns 1.200 propietaris que tenen terra al regadiu de Manresa. La majoria no viuen de la terra. Es considera que tenen horts per a ús recreatiu, i en cas d’emergència se’ls prohibeix regar. Sí que en tenen, tot i que un 80% menys, els pagesos professionals.