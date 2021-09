El Servei Català de Trànsit (SCT), amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, va executar ahir un dispositiu especial de trànsit amb motiu de l’operació tornada del pont de la Mercè. A més de ser festiu a Barcelona, el dia 24 era festa local en altres municipis de l’àrea metropolitana, com Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac i Sant Joan Despí. Trànsit calcula que entre les 12.00 i les 00.00 hores van poder tornar a l’àrea metropolitana de Barcelona uns 265.000 vehicles. Tothom tenia present les retencions quilomètriques que s’han repetit els caps de setmana de setembre coincidint amb l’aixecament dels peatges.

Per fer front a aquest augment de la mobilitat cap a l’àrea metropolitana, Trànsit va instal·lar carrils addicionals a l’AP-7 sud (tram de Santa Margarida i els Monjos-Martorell) i a l’AP-7 nord (tram Sant Celoni-la Roca del Vallès), que van experimentar un augment de la demanda des que no hi ha peatges. També es van instal·lar carrils addicionals a la C-32 al tram Gavà-l’Hospitalet.

Així mateix, i com ja va passar en altres caps de setmana de setembre, els camions de més de 7,5 tones no van poder circular entre les 17.00 i les 20.00 hores a l’AP-7 entre Maçanet i l’Hospitalet de l’Infant. A la C-58, el carril BUS-VAO va quedar obert a tots els vehicles. També va haver-hi mesures especials a la C-16, la C-55 i a la N-II (enllaç amb la carretera GI-600) a Tordera cap a la C-32. Per a aquesta operació de trànsit, els Mossos van mobilitzar 1.283 efectius, que van fer 1.032 controls.