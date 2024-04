L'Abadia de Montserrat s'omple de turistes el dia de la patrona de Catalunya

L'abadia de Montserrat ha fet ple el dia de la patrona de Catalunya. La festivitat ha portat centenars de turistes locals i internacionals a visitar el monestir i el seu entorn, tot i l'amenaça de pluges que ha persistit tota la jornada. Ja poc després de les 10 del matí, el pàrquing era ple i molts dels visitants han optat per agafar el cremallera.

A les 11 ha començat la missa, que enguany ha estat oficiada pel cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella. Poc després de les 12 s'ha fet una ballada de sardanes a la plaça, que tot i que ha començat sent força modesta, s'hi ha anat sumant gent i ha acabat sent una rotllana de més d'un centenar de persones que ballaven al ritme que marcava la Cobla Triomfal d'Igualada.

L'ambient humit i gèlid no ha enfosquit el bon humor dels assistents, la majoria dels quals ha consultat aquest diari, tenien previst quedar-se fins després de dinar. Fins al 2020, totes les dones que es deien Montserrat es podien fer un carnet que les permetia pujar al cremallera de forma gratuïta, Montserrat Mateo i Montserrat Bilchez, mare i filla, ho han descobert avui quan han pujat a celebrar el seu sant.

Dir-se Montserrat ja no té premi

A les dues els agrada molt anar a Montserrat el 27 d'abril perquè, segons Bilchez, "hi ha sempre un ambient molt bonic". Tot i això, la mare explica que aquest any s'han endut una decepció quan a l'estació del cremallera els han dit que el carnet del seu nom ja no val per pujar-hi gratis: "era un detall bonic, però ja s'ha acabat". Té 77 anys, 5 fills, 8 nets i una besneta, "ja ho tinc tot". Els seus quatre primers fills van ser tots nens i la cinquena va ser la Montserrat, "tenia molt clar que es diria així", explicava Mateo, orgullosa.

Montserrat Romagosa i Montserrat Peñella han vingut a celebrar el seu sant des de Begues. Es coneixen de sempre i des de ja fa molts anys procuren acostar-se a l'Abadia el dia de la patrona de Catalunya. Aquest any la seva visita ha estat breu: "hem deixat el cotxe al cremallera, anirem a missa i posarem un ciri i ja tornarem a baixar", explicava Romagosa. Els ha fet llàstima no poder veure a la Moreneta perquè no havien fet la reserva prèvia per Peñella, "abans es feien moltes cues, però tothom qui volia, podia fer el besamans".

Al seu poble el nom Montserrat va ser molt popular durant força temps. De fet, de cara a l'any que ve tenen pensat organitzar un sopar amb totes les dones de Begues de 40 anys en amunt que es diuen Montserrat. "Si podem venir totes, serem 45, i totes vam estudiar a la mateixa escola", detallava Romagosa. Ambdues en fan aquest any 74 i recorden que temps enrere havien anat a l'Abadia caminant des de casa seva, uns cinquanta quilòmetres a peu que feien en un parell de jornades.

Fer quilòmetres

Una de les romeries que s'ha conservat fins avui dia ha estat la de Sant Pere de Ribes, que enguany ha celebrat el seu 77è aniversari, es fa des de l'entronització de la imatge de la Mare de Déu en el seu tron actual. Un dels 60 participants de la caminada, Jordi Coll, explica que sempre surten de Ribes el dia 25 per ser a l'Abadia el 27. Hi ha membres del grup que hi han participat durant més de quaranta anys seguits.

Fer més de seixanta quilòmetres caminant és una qüestió de fe, però també d'esperit d'equip. Per a Coll, amb els anys "s'ha anat perdent l'espiritualitat i la identitat del catalanisme", per això considera que és important "mantenir amb vida aquesta mena de tradicions".

Costums familiars

Montserrat Salvatella solia celebrar el seu dia a l'Abadia amb la seva mare i la seva sogra. Aquest any, la mare és massa gran per venir des de Sant Joan de les Abadesses i la sogra va morir, però ella vol mantenir viva la tradició i hi ha anat aquest any amb el seu marit i un grup d'amigues del poble.

Explica que es diu així per la seva padrina, la germana del seu pare es deia com ella i està molt contenta de portar el seu nom "és molt bonic i sona antic, a mi la veritat és que m'agrada molt".

El santuari és l'excursió turística estrella fora de Barcelona Pregunten sempre per la Sagrada Família, pel Camp Nou... i per Montserrat. Els viatgers allotjats en hotels o que recorren a la web de Turisme de Barcelona per a comprar entrades han convertit al famós massís en la visita turística estrella fora de la ciutat, sense comptar els grans 'outlets' comercials. A la muntanya de Montserrat troben una combinació única de naturalesa i espiritualitat, amb la facilitat afegida del transport públic (FGC i després cremallera o telefèric) que permet fer l'excursió en un dia i sense estressos. Tot i l'aturada que va superar la pandèmia, que va fer caure el nombre de visitants per sota del milió, el 2023 ja el va tancar amb una xifra de 2,1 milions que l'acosten a les dades en continu creixement registrades fins al 2019, abans de la covid, quan es va tocar sostre amb 2,7 milions de turistes. I que, sens dubte, augmentaran amb força a curt termini davant la imminència de la commemoració del mil·lenari (2025) de la fundació del monestir, que tal i com va explicar Regió7 en l'edició d'ahir es va presentar aquest divendres, s'obrirà oficialment el proper mes de setembre i es perllongarà durant 15 mesos. L'abadia ha presentat un programa amb més de mil actes culturals, religiosos, participatius i socials que donaran protagonisme a la muntanya de Montserrat, tant entre visitants locals com forans, atès que el propi consorci turístic i els diferents operadors difondran la efemèrides. El 2022, aquest espai es va posicionar en tercer lloc en la llista dels llocs d'interès més visitats de la regió Barcelona (en el tercer lloc si s'exclouen els de la capital catalana), només superat pels 'outlets' de compres de La Roca Village i Viladecans. I va ser tercera en volum de visites a espais d'interès arquitectònic, amb el Park Güell i la Sagrada Família per davant. No obstant això aquest va ser un any anòmal i de gradual recuperació turística, per la qual cosa l'increment d'afluència en 2023 va ser especialment destacat, en concret d'un 37%. Turisme de Barcelona encara no ha publicat els rànquing de l'any passat. Abans de la crisi sanitària, el recinte havia crescut de forma continuada, passant de 2,27 milions de visitants el 2011 a 2,7 milions el 2019. Estatunidencs i coreans Fonts de l'abadia assenyalen que els estatunidencs són el públic forà més habitual, així com asiàtics (amb presència destacada dels coreans per la seva fe), i europeus de països pròxims. Els turistes en general adquireixen les entrades al Monestir (una mica més econòmiques per internet) amb antelació, podent optar per cinc combinacions de visita, sent la més completa la que inclou el tron de la Verge, el Museu a l'aire lliure (amb àudio guia), l'Espai Audiovisual 'Montserrat portes endins' i el museu, a la qual es pot afegir l'opció per a assistir al cant de l'Escolania.

