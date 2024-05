Descobreix l'import que et pot cobrar una gestoria per fer-te la declaració de la Renda

Si encara no has fet la declaració de la Renda i estàs dubtant entre fer-la tu o que te la faci una gestoria, aquest article és per tu. Pensa que si la fas tu i tens un error, aquest, et pot sortir molt car. En cas que t'ho faci una gestoria, tot i que, a vegades s'equivoquen, és menys probable el percentatge d'error. Però, vols saber quina quantitat et poden cobrar per fer-te la Renda?

Factors que defineixen el preu

És important subratllar que l'import per contractar un gestor està subjecte a factors tan diversos com la complexitat de la renda (vinculada al tipus de treballador i contracte) o si es tracta d'un servei puntual o si la gestoria fa un seguiment continu juntament amb altres gestions anuals.

Més cars i més barats

Segons recull Rankia, els tràmits més costosos, dins dels quals s'engloben tributacions a l'estranger o deduccions de treballadors autònoms, tenen un cost mitjà de 100 euros.

Renda 2023 / Agència Tributària

Contràriament, els esborranys més senzills a Espanya tenen una mitjana de 50 euros als sol·licitants. "És el cas d'aquells que només han de revisar que les dades estiguin bé o incloure de forma manual una deducció autonòmica o deducció fiscal simple, com pot ser la deducció per lloguer d'habitatge habitual o la deducció per maternitat", recullen citat portal.