Google habilitarà una nova funció de detecció de trucades "Spam": compte perquè la privadesa pot estar en perill

Rebre trucades d'"Spam" al nostre telèfon mòbil és molt comú. Sovint el nostre mòbil ja les detecta abans, tot i que, de vegades no és així. Quan les detecta a la pantalla ja ens apareix "Possible trucada brossa". Tot i que, hi ha vegades que el sistema no les detecta i agafem el telèfon, pensant que pot ser alguna cosa important. Doncs ara et venim a mostrar una novetat de Google amb la qual quan despengis el telèfon i et diguin, som del banc, necessitem aquestes dades o transferència, etc. t'aparegui immediatament a la pantalla un missatge de "possible spam". Recordem que el banc mai et demanarà dades personals per telèfon.

Google vol convertir aquesta funció en una realitat. A la conferència de desenvolupadors que va celebrar la setmana passada, el gegant tecnològic nord-americà va anunciar la seva intenció d'habilitar una nova prestació que se servirà d'un de la seva intel·ligència artificial (IA), Gemini Nano, per detectar i advertir els usuaris de possibles fraus durant una trucada telefònica. Per això, el sistema escoltarà en temps real "patrons de conversa associats habitualment a estafes".

Amb aquesta funció, la multinacional capitanejada per Sundar Pichai pretén ajudar que els usuaris del sistema operatiu mòbil Android —el més popular del món davant del d'Apple— no siguin víctimes d'estafes telefòniques o de trucades amb fins comercials, cada cop més recurrents. Google no ha fixat una data concreta per al desplegament d'aquesta característica, però si ha indicat que serà opcional.

Què passarà amb la teva privacitat? / rawpixel.com

Risc per a la privadesa?

Tot i això, la mesura ha despertat la preocupació d'experts en privadesa, que adverteixen dels perills que pot suposar que Google rastregi les converses telefòniques dels usuaris. "Això és increïblement perillós. Assenta les bases per a un escanejat centralitzat en el dispositiu del client", ha denunciat Meredith Whittaker, presidenta de l'aplicació de missatgeria encriptada Signal, en un missatge compartit a la xarxa social X, al que mostra el temor que el sistema pugui utilitzar-se amb altres fins. "De detectar "estafes" hi ha un pas curt a "detectar patrons comunament associats amb la cerca d'atenció reproductiva" o "comunament associats amb la provisió de recursos LGBTQ" o "comunament associats amb la denúncia de treballadors tecnològics"".

El criptògraf i tecnòleg de la seguretat Matthew Green, professor a la Universitat John Hopkins, ha compartit la preocupació de Whittaker i ha advertit que la Unió Europea està fent un pas més enllà amb la proposta de llei que pretén combatre l'abús sexual infantil.

Visió favorable

Aquest model de detecció impulsat per Gemini Nano s'executarà de manera local a cadascun dels dispositius. Això significa que el sistema escoltarà les teves trucades i que les analitzarà amb la IA integrada al teu mòbil, sense pujar-ne automàticament el contingut al núvol.

Per a altres experts, aquesta configuració "preserva la privadesa sense precedents". "De totes les moltes formes en què et poden punxar una trucada telefònica en un terminal Android, afegir la IA aquí és pur avantatge", ha indicat el científic computacional David A. Dalrymple, director de programa d'ARIA, agència de finançament de la investigació del govern del Regne Unit.