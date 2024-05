Els fills de la manresana Assumpció Balaguer continuaran lluitant per recuperar els espais dedicats als seus pares a Alpedrete

Els fills de l'artista manresana Assumpció Balaguer, la cantant i presentadora Teresa Rabal i el director de cinema, guionista i escriptor Benito Rabal, continuaran lluitant perquè l'Ajuntament d'Alpedrete rectifiqui i torni a col·locar les plaques amb els noms dels seus pares en la plaça i casa de la cultura d'aquesta localitat madrilenya.

El passat 26 d'abril, l'Ajuntament dd'Alpedrete governat per PP i Vox, va retirar les plaques d'Assumpció Balaguer i Paco Rabal del centre cultural i la plaça als quals donaven el seu nom, respectivament. La plaça ha passat a dir-se Plaza de España i la casa de la cultura ha estat batejada com La Cantera.

"És una barbaritat", ha assenyalat Teresa Rabal en la roda de premsa celebrada aquest dimecres en l'entitat Artistes Intèrprets, Entitat de Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual (AISGE) al costat del seu germà, en la qual, ha confessat, que la situació la retornava a la seva infància "quant estava absolutament tot prohibit".

Davant l'onada de crítiques, l'Ajuntament d'Alpedretea anunciar que el Centre Cultural La Cantera comptarà amb la sala d'actes Teatre Francisco Rabal i Assumpció Balaguer, però no ha fet marxa enrere en la seva decisió d'eliminar els seus noms de la plaça i de la casa.

"Per a posar el nom a la sala d'actes dels meus pares, hem d'autoritzar-ho nosaltres", ha recordat Benito Rabal, qui assegura que no es rendiran, que continuaran lluitant fins a aconseguir tornar a posar aquestes plaques, a més d'anunciar la convocatòria d'una manifestació aquest dissabte a Alpedrete.

El menor dels germans Rabal Balaguer ha manifestat que la retirada de les plaques en homenatge als seus progenitors es deu al fet que tots dos eren "militants comunistes i generaven consens entre totes les ideologies".

Una opinió compartida també per la seva germana, qui ha recordat que quan el seu pare va morir a Bordeus, Aznar, llavors president del Govern, i Rajoy, Ministre de Cultura, "van facilitar absolutament tot" perquè els noms fossin a la plaça i el centre. "Com s'explica que ara el PP i Vox retirin els noms dels meus pares", s'ha preguntat Teresa Rabal, abans de subratllar que no entén "absolutament res".

"Sabem de la tossuderia de la política actual, s'ha bregat amb l'alcalde i no sembla haver-hi marxa enrere, però seguirem", ha dit el president de (AISGE), Emilio Gutiérrez, qui ha assegurat que "té més por a la incultura que a la cultura".

Durant l'acte, al qual han assistit les actrius Charo López i Julia Gutiérrez Caba, s'ha recordat que tant Paco Rabal com Assumpció Balaguer mantenien amistat amb tothom independentment de la seva ideologia. Defensaven la cultura. "Sempre parlava de teatre, cinema i toros, era un gran aficionat", ha recordat Teresa Rabal en referir-se al seu pare.

També l'Acadèmia de Cinema ha alçat la veu i, a través d'un comunicat, ha qualificat de "lamentable" uns fets pels quals la Fundació AISGE ha promogut una campanya pública de recollida de signatures a través de la plataforma change.org "per a fer constar la seva indignació", una iniciativa que avui dia ja ha recopilat més de 5.600 signatures.

Paco Rabal era natural d'Águilas i Assumpció Balaguer de Manresa, però la parella es va instal·lar a Alpedrete a principis de la dècada dels vuitanta en companyia dels seus fills, on van viure fins a la seva defunció els anys 2001 i 2019, respectivament.