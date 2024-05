El Puig-reig rescata un punt contra l'Atlètic Gironella en un derbi igualat (1-1)

Puig-reig i Atlètic Gironella van empatar (1-1) en un derbi igualat en què els locals van aconseguir empatar en els minuts finals del matx. Els gironellencs, que van estar per davant en el marcador durant la majoria del partit, van acabar amb deu jugadors. Amb aquest resultat, l'Atlètic Gironella manté la sisena posició, a només un punt del Puig-reig, que és setè. Ambdós equips ja tenen la permanència assegurada i no opten al play-off d'ascens, així que les properes tres jornades seran un tràmit.

El partit va començar a un ritme trepidant, i l'equip de Joan Segura era superior en els primers compassos de l'enfrontament davant un conjunt local que li va costar molt entrar en el partit. Al minut tretze, l'equip visitant (que vestia excepcionalment de blau) va anotar el primer gol del partit gràcies a un llançament de banda que va anar a l'àrea i va ser rematat per Pau Ragués. Això no va aturar als gironellencs, que buscaven la sentència del partit, tenien la possessió i generaven ocasions al contracop. Els jugadors de Joan Garcia es defensaven bé i van millorar al final del primer temps, però no van poder anotar durant la primera meitat.

El segon temps va ser més igualat i el conjunt puig-regenc, que va introduir dos canvis, va començar a lluitar de tu a tu als gironellencs, que seguien tenint bones ocasions per fer el segon gol. Al minut 79, Ragués va ser expulsat per segona groga i, amb un jugador més, els locals no es van donar per vençuts i van anar a la recerca de l'empat. Els darrers minuts van ser frenètics, amb el partit trencat, i ambdós equips van poder anotar. Finalment, en una transició de contraatac amb diversos rebots i rebutjos, Roger Claret va anotar el gol que donava l'empat al conjunt de casa. Cap dels dos equips va poder trencar l'empat en les poques jugades successives i el partit va acabar amb taules.