El litigi pel concurs públic del Museu del Barroc de Manresa continuarà en mans dels jutjats

El litigi pel concurs públic per dissenyar l’interior del Museu del Barroc continuarà en mans dels tribunals. Transversal, l’empresa manresana especialitzada en la redacció de projectes museogràfics, ha decidit que la disputa manté amb l’Ajuntament de Manresa no s’ha acabat. Presentarà recurs a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dona la raó al consistori.

El màxim responsable de Transversal, Eudald Tomasa, considera que la sentència, que ve a dir que no ha vist cap irregularitat en el procés, «és inadequada i injusta, basada en una anàlisi superficial». Com que es pot recórrer, es recorrerà. Tomasa, assegura que «sembla una sentència per tapar una injustícia, i em rebel·lo contra això».

Manté que hi ha mala praxis

Transversal manté que el concurs públic per redactar el projecte museogràfic del Museu del Barroc, que es va convocar l’agost del 2020, va estar ple d’irregularitats, incoherències i mala praxi. Argumenta que van participar en el i van passar a la final despatxos professionals que no complien els requisits per fer-ho, que l’empresa que va acabar guanyant, la barcelonina Croquis, hauria falsejat mèrits i currículums, i que la manresana Playmedia hauria aportat documentació de forma irregular per poder participar en el concurs. Transversal va quedar segona en el procés.

Tomasa afirma que el tribunal «malentén» arguments tècnics com per exemple la diferència entre el disseny o la producció museogràfica, que és com la diferència que hi hauria entre un arquitecte i un paleta, i considera que no es pot admetre que un tribunal doni carta de naturalesa a un jurat que no va justificar les seves votacions. «Això és inaudit. És obligatori que hi hagi la justificació de les puntuacions. Hi ha hagut arbitrarietat total». No n’hi ha prou, diu, que doni presumpció de veracitat als tècnics que van formar part del concurs.

Fora de termini, l’origen

Així mateix posa èmfasi en el fet que el tribunal sí que hagi donat la raó a Transversal quan nega que presentés un recurs fora de termini a l’Ajuntament, tal com va al·legar el govern per desestimar la seva petició. «Cal tenir en compte que aquest a ser l’origen de tot el procés».

Segons Tomasa, «Transversal no té voluntat d’iniciar processos judicials perquè sí, sinó de resoldre problemes. Si l’Ajuntament hagués parat atenció, segurament no hauríem arribat a aquest punt. Potser tot hauria quedat igual, però s’hauria d’haver debatut». Destaca, també, que el tribunal no hagi imposat costos processals a Transversal.

Així doncs, el litigi continuarà però amb el Museu del Barroc ja obert. Segons Tomasa «la meva pretensió és fer una oposició moral. Penso que les coses han de millorar a la meva ciutat, i soc del parer que hem de tenir criteris i també principis».