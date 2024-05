El Cardona celebra el títol amb l'afició vencent el Can Trias (3-0)

El Cardona va viure la seva particular festa al Municipal de Vida Activa, on va tancar amb victòria davant el Can Trias (3-0) una temporada històrica, on s'han proclamat campions del Grup 8 de Tercera Catalana i han aconseguit l'ascens a Segona. El Can Trias, que també ha fet una molt bona temporada, finalitza el curs en tercera posició.

El partit, malgrat no tenir cap transcendència, va ser competit i intens. Els locals, que van rebre el passadís d'honor abans de començar l'enfrontament, van començar més forts que els seus rivals i, als 19 minuts de joc, en una ocasió a pilota aturada, Rafel Pérez va fer el primer gol del partit. Els cardonins tenien les ocasions i la pilota en una primera meitat molt completa. Passada la mitja hora de joc, el Can Trias va quedar-se amb deu per un penal clar sobre Segura, però el porter vallesà va aturar la pena màxima.

El segon temps va ser molt més competit. Els cardonins van relaxar-se i el seu joc va deixar de ser tan fluid com a la primera meitat. Els vallesans, que competien de tu a tu, no tenien gaires ocasions. A deu minuts pel final, Xavier Ratera va fer el segon amb un bon xut ajustat al primer pal. Després del gol, els visitants van abaixar els braços i la intensitat es va reduir. L'últim gol cardoní de la temporada va arribar al descompte, quan de nou Pérez va ser el més ràpid a caçar un refús del porter a un llançament de falta de Marc Lorca i va anotar el 3-0.

Després de l'enfrontament, els jugadors i el cos tècnic van fer una ruta amb un remolc d'un tractor en direcció l'Ajuntament, on, juntament amb els altres equips de la base del club que també han estat campions, van tenir una rebuda institucional i van poder sortir al balcó per saludar a l'afició. La jornada va cloure amb un sopar, que també va servir per acomiadar al porter Juanjo Sánchez, que penja les botes després de 13 anys a l'entitat cardonina.