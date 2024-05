El FC Pirinaica s’imposa a un competitiu FC Joanenc i ratifica el quart lloc final (2-1)

El cicle guanyador en el qual està immers el FC Pirinaica d’un temps ençà va tancar un nou i reeixit capítol. Els vermells van vèncer el FC Joanenc (2 a 1) en el darrer partit de lliga i van certificar la quarta posició final al grup 2n de la Primera Catalana, la màxima categoria en la qual ha militat el primer equip del club manresà. L’enèsima temporada històrica de l’equip representatiu del barri de Mion-Puigberenguer ja és una realitat inqüestionable.

A més, el matx va ser l’escenari idoni per acollir l’emotiu comiat de tres emblemàtics jugadors vermells: Axier Sebastián (mig centre), David Duque (mig centre) i Rubén Epitié Dyowe (davanter). David Duque penja les botes després de defensar durant vint temporades consecutives la samarreta del primer equip del FC Pirinaica, un número d’exercicis que encara supera el seu company Axier Sebastián. Per la seva banda, l’exfutbolista del CE Manresa, Algesires CF, CF Igualada i CE Europa, entre altres equips, ha aportat la seva expertesa al conjunt manresà els tres últims cursos esportius.

Axier Sebastián, David Duque i Rubén Epitié Dyowe van posar per a Regió7 abans de jugar el seu últim duel com a vermells / JORDI BIEL

El FC Joanenc va competir de tu a tu amb la formació entrenada per Oriol Hontangas i va merèixer puntuar. El dinamisme d’Àlex Bravo i Riki Sánchez va permetre els grocs inquietar la defensa local entre els minuts 5 i 9 i assumir la iniciativa ofensiva a partir del minut 31. Àlex Bravo va estavellar una rematada al pal després de rebre un magnífic servei en profunditat (min 32). En contraposició, els vermells van materialitzar la seva primera ocasió. Baptiste Biaggini va sorprendre la defensa del FC Joanenc amb un servei de cantonada ras i al primer pal que va habilitar Felipe Guerrero Pipe per batre Dani Baquero aprofitant que no hi havia cap defensa groc defensant-lo (min 38).

A la represa, el FC Pirinaica va assumir la possessió de la pilota sense generar accions de perill remarcables i un servei en profunditat de Riki Sánchez va permetre Dani Galván reequilibrar el marcador amb una precisa i llunyana vaselina (min 81). En els darrers minuts, ambdues formacions es van abocar a l’atac i, en aquest context, Roger Alsina va determinar el guanyador de l’enfrontament (2 a 1) arran d’un intencionat servei en profunditat de Soufian Grana (min 93).