Badia (Comuns Sumar) acusa ERC i la CUP d'"entregar les claus del país" a la "Convergència més perillosa"

El cap de llista per Girona de Comuns Sumar a les eleccions al Parlament, Eloi Badia, ha acusat ERC i la CUP de voler "entregar les claus del país" a Junts, "la Convergència més perillosa". En un acte de campanya aquest dijous a Blanes (Selva), ha criticat que "tenint el Parlament més progressista de la història" els republicans i els anticapitalistes "tornin a entregar el país a la dreta". "L'independentisme", ha considerat, "servirà de ben poc si el que fa és canviar el PP per Junts i Vox per Aliança Catalana".

Acompanyat de la candidata a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, i de la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha demanat que els comuns siguin "forts" a la cambra catalana per garantir un Govern progressista. Si no, ha advertit, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, "no tindrà cap remordiment per trair el votant socialista i fer un tripartit amb Junts i la Caixa".

Ho ha dit des del saló de plens de l'Ajuntament, que ha congregat més d'un centenar de persones en el que el partit ha considerat l'acte central de campanya a les comarques gironines. A banda d'Albiach i Rego, també han intervingut l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i la diputada al Congrés Júlia Boada.