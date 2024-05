La CUP de Santpedor reivindica millores en el servei d’autobús al municipi

La CUP de Santpedor reivindica millores en el servei d’autobús que hi ha actualment al municipi. Par aquest motiu, els cupaires, que són a l’oposició, van celebrar una assemblea oberta per recollir aportacions i van presentar al darrer ple municipal una moció, que va ser rebutjada per l’equip de govern, per tractar aspectes com la demanda horària de la línia amb Manresa i les mancances detectades amb el manteniment de les parades, l’accessibilitat i la informació del servei.

La formació assegura que els horaris de la línia entre Santpedor i Manresa és una de les principals queixes. Segons les opinions recollides pel grup, el cap de setmana i els festius són excessivament escassos, i els dies feiners els horaris contemplen uns salts que entorpeixen el seu ús. El regidor de la CUP, Rubèn López, assegura que existeixen problemes greus als matins i, per això, «és vital estudiar la demanda local. No pot ser que el primer autobús de dilluns a divendres sigui a les 7.30h» perquè «aquesta hora no s’ajusta a les necessitats de la gran part de la població estudiant i treballadora, que veu impossible fer un transbord amb altres mitjans del transport públic o bé arribar a l'hora als seus centres». Reforça també que això comporta que el vehicle vagi ple de gom a gom, i que s’han donat casos que els passatgers s'han quedat al carrer per haver superat l’aforament, un fet «inadmissible», segons el regidor.

La CUP considera també que l’estat de les parades i la informació del servei és un deure pendent de l’Ajuntament. En aquest sentit, la moció proposava executar millores a les parades instal·lant marquesines i bancs, vetllar pel bon estat dels distintius de les parades i dels suports informatius del servei, revisant errors que es troben en format digital, minimitzar la perillositat de les parades a peu de carretera, i totes aquelles millores tant viàries com d’informació dels vehicles que puguin assegurar l’accés a la població amb mobilitat reduïda.

La formació creu que s’ha de fomentar l’ús del transport públic des del municipi. Per aquest motiu, afirmen, «la CUP vol capgirar la visió del transport públic, impulsant polítiques en base una estratègia local a mitjà termini, per tal de no seguir fent treballs de mínims, i avançar amb el model de transició energètica minimitzant l’ús del vehicle privat». Per això, proposaven un estudi local, amb la possibilitat d’acollir-se als estudis finançats per la Diputació de Barcelona, per tal de conèixer l’opinió del servei, les necessitats de la demanda horària i d’itinerari, i traslladar-ne les necessitats detectades a l’òrgan responsable del servei, la Generalitat de Catalunya.

Tot i que no es va aprovar, la CUP es mostra satisfeta per haver posat sobre la taula una moció que compta amb un suport popular i afirma que continuarà vetllant per enfortir el transport públic del municipi. Tanmateix, lamenta que l’equip de govern, d’ERC i Sumem/Junts, tot i reconèixer que l’Ajuntament té deures pendents en aquesta àrea, tombessin la moció «per no voler comprometre’s en executar els acords abans del 2026 i no compartir la necessitat de tenir un estudi local per elaborar una estratègia pròpia com a poble».