Sant Fruitós estrena amb bona resposta el nou Mercat de la Terra

Sant Fruitós de Bages ha estrenat amb bona resposta de paradistes i de compradors el Mercat de la Terra, un mercat de pagesos de periodicitat mensual per a la venda productes conreats i elaborats per productors locals. L’estrena s’ha fet aquest dissabte a l’espai del Cobert de la Màquina de Batre, promogut per la recentment creada Comunitat Slow Food de la Catalunya Central i l’Ajuntament santfruitosenc. La iniciativa té l’objectiu de connectar la població amb productors locals i promoure la sostenibilitat a través de l'alimentació fresca i de proximitat. A partir d’aquesta posada en marxa tindrà lloc cada tercer dissabte de mes, de 10 del matí a 2 del migdia, amb una oferta que anirà des de fruites i verdures fins a productes artesanals com mel, formatges, embotits i pa.

A més a més, l’arrencada s’ha aprofitat com a marc per a la iniciativa que porta a terme l'Ajuntament de Sant Fruitós per la recuperació del cultiu de l'albergínia blanca, una varietat d'aquesta hortalissa que sempre havia format part del rebost de la majoria de les llars del Bages, però que havia anat desapareixent. Per tal de donar valor a aquest producte, aprofitant el nou mercat els visitants van poder recollir 1 planter d’albergínia blanca. Es va presentar el projecte de recuperació d’aquest vegetal i es va fer un taller adreçat al públic familiar per aprendre a tenir cura de la planta, conèixer què són les varietats locals i perquè és important conservar-les.

El Mercat de la Terra, segons exposava la Comunitat Slow Food de la Catalunya Central, pretén «fomentar l'economia local i promoure hàbits alimentaris saludables entre els nostres veïns. Creiem en la importància de donar suport als productors locals i en la qualitat dels productes de temporada, cultivats amb cura i respecte pel medi ambient». I subratllaven que aquesta iniciativa suposa «donar suport als nostres pagesos locals i promoure una forma de vida més saludable i sostenible per a tots».

Aquest nou mercat de Sant Fruitós formarà part d’una xarxa internacional de mercats que treballen d’acord amb els principis de slow food. En aquests mercats, els protagonistes són els petits productors i els artesans del menjar. Hi venen allò que produeixen o elaboren, de manera que poden garantir i explicar de primera mà la qualitat dels seus productes.

El projecte va néixer l’any 2004 i en l’actualitat n’hi ha a més de 24 països d’arreu del món. A l’estat espanyol només hi ha el de Barcelona, al parc de les Tres Xemeneies, en funcionament des del 2015.