Olius estrena demà una nova zona d’estudi per a joves als baixos de l’Ajuntament

A partir d’avui, Olius disposarà d’un nou espai destinat a tasques d’estudi i treball autònom, situat als baixos de l’Ajuntament. Aquesta actuació s’emmarca dins el Pla local de joventut i, segons ha assegurat l’alcaldessa del municipi, Marta Comitre, estarà destinada perquè els joves de la localitat disposin d’un espai on «preparar-se per la selectivitat o els seus exàmens finals, per exemple».

La zona d’estudis estarà oberta els dimarts i dijous de 4 a 7 de la tarda i el tècnic de joventut de territori del Consell Comarcal del Solsonès, incorporat recentment, hi serà present per oferir suport als joves que facin ús de les instal·lacions. Comitre ha apuntat que el fet que el tècnic sigui en aquest espai «contribuirà a apropar-lo als joves del municipi». Així doncs, se’ls donarà a conèixer els serveis que hi ha disponibles a la comarca i els poden ajudar en tasques com conèixer l’oferta formativa al territori o triar els estudis que volen cursar.