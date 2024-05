Saps quina és l'escultura més antiga dels carrers de Manresa?

L’Ajuntament de Manresa restaurarà l’escultura dedicada al compositor i fundador del moviment coral a Catalunya Josep Anselm Clavé i Camps, que està ubicada a la plaça que porta el seu nom. Aquesta intervenció es fa amb motiu de la celebració, aquest 2024, de l’any Clavé, que celebra el bicentenari del seu naixement, i arran d’una proposta de les entitats que organitzen diferents actes commemoratius de l’efemèride, a Manresa.

Els treballs consistiran, primer, en la neteja i el sanejament del conjunt i, posteriorment, es consolidaran els elements que presentin algun tipus de disgregació i aquells punts amb desplaçaments i fissures. Finalment, també se segellaran les juntes i fissures. Aquests treballs aniran a càrrec de l’empresa Catarqueòlegs i estan pressupostats en 10.076 euros. Aquest dilluns s'ha instal·lat la bastida davant del monument i aquest dimarts començaran els treballs de restauració, que tenen una durada prevista de dues setmanes.

Inaugurat el 24 de juny del 1919, el bust dedicat a Clavé és el monument escultòric més antic que hi ha als carrers de la ciutat. Es tracta d’una obra de Bernat Pejoan i Josep Andreu, aquest últim conegut amb el sobrenom de Borges. És una escultura de pedra, amb una peanya sobre la qual s’aguanta una columna cilíndrica coronada per un capitell jònic i, a sobre, el bust del músic. A la part central hi ha l’escut de Manresa, la data de la realització de l’escultura i la inscripció “Manresa a Josep A. Clavé”.