Una cantada amb tres-centes veus celebrarà l'Any Clavé a Manresa

Una cantada amb tres-cents membres de quinze corals de la Catalunya Central commemorarà el diumenge 28 d'abril l'Any Clavé a Manresa, una efemèride promoguda per la Generalitat de Catalunya arreu del país amb motiu del 200 aniversari del naixement de Josep Anselm Clavé (1824-1874). Dues xerrades, una cantata, un espectacle de la Fira Mediterrània i la restauració del monument de la plaça Clavé completen el llistat d'actuacions que se celebraran a la capital bagenca.

L'Acció Clavé serà una cantada en homenatge a la figura de qui va fundar el moviment coral a Catalunya en la qual participaran les següents entitats: Capella de Música de la Seu de Manresa, dirigida per Joel Díaz, Coral Escriny de Santpedor (Marc Reguant), Coral Eswèrtia de Manresa (Cristina Gamisans), Coral Font del Fil de Manresa (Míriam Díaz Casas), Coral FUB sénior de Manresa (Rosa Ortega), Coral Harmonia-Castell de Manresa (Montserrat Perramon), Coral La Verbena de Sant Joan de Vilatorrada (Rosa Ortega), Coral Llanterna de Súria (Montserrat Fàbrega), Coral Romança de Callús (Isidre Badia), Coral Dintre El Bosc canta del coro Sant Josep de Manresa (Anna Giralt), Lúpulus Ensemble de Manresa (Ricard Cots), Orfeó Manresà (Xavier Pagès), Orfeó Monistrolenc de Monistrol de Montserrat (Joan Manel Cintora), Societat Coral L'Estrella de Sant Vicenç de Castellet (Xavier Mas) i Taral·lejant Albades de Calders (Rosa Ortega). L'acte tindrà lloc a les 12.30 h a la plaça Clavé i posteriorment es farà un dinar de germanor.

Marc Reguant, director musical de l'espectacle, explica que "interpretarem tres cançons, La font del roure, La violeta i La maquinista, amb harmonització per a cor mixt, ja que Clavé les va escriure per a cor masculí". Viviana Salisi farà l'acompanyament al piano, Teti Canal és la responsable de la direcció escènica i Xavier Cots i Aina Cots faran les veus en off. L'acte està organitzat per l’Ajuntament de Manresa, l’Associació Cultural El Galliner, el Centre d’Estudis del Bages, Manresana d’Equipaments Escènics, Òmnium Bages-Moianès i Promoció Memòria Popular, amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants dels carrers Urgell, Jaume I, Mel i rodalia de Manresa.

Prèviament, els dies 25 i 26 d'abril es faran dues xerrades a l'Espai Òmnium, amb inici a les 19 h en ambdós casos i obertes a tothom. La musicòloga Glòria Ballús parlarà de La petjada de Josep Anselm Clavé i Camps a la Catalunya Central, el dijous 25; i Roger Canadell, professor de la UOC i autor del llibre Josep Anselm Clavé. Una vida al servei de la cultura i la llibertat (Comanegra), tractarà el tema Josep Anselm Clavé: cultura, associacionisme i llibertat, l'endemà divendres.

El dissabte 29 de juny (19 h), la sala gran del Teatre Kursaal serà l'escenari de la cantata juvenil El jove Anselm Clavé, que tindrà la participació de l'Orquestra Simfònica del Conservatori de Música de Manresa i alumnes de cant coral del mateix centre i de les escoles de música de Navarcles-Sant Fruitós, Santa Maria d'Oló, Sant Vicenç de Castellet, Sallent i Esparreguera, així com bona part dels cors de l'Acció Clavé. La cantata, escrita per la compositora Andrea de Escalada, s'estrenarà el 20 d'abril a l'Auditori de Barcelona, just el dia abans del 200 aniversari del naixement de Clavé.

Una de les propostes de l'Obrador en comunitat de la propera Fira Mediterrània de Manresa serà un espectacle per al qual encara no hi ha una data concreta i que unirà la Coral Sant Jordi i un equip d'artistes encapçalat amb Marc Parrot (direcció musical), Judith Pujol (direcció escènica) i Ferran Dordal (dramatúrgia). Jordi Fosas, director artístic del certamen, apunta que "serà un concert teatralitzat amb actors i cantants" i la intenció és que, després de mostrar-se a Manresa, vagi de gira. "A l'Obrador presentem muntatges que ajunten les associacions de cultura popular amb creadors contemporanis".

Tània Infante, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, avança que el monument de pedra en record a Clavé que hi ha a la plaça homònima es restaurarà "ben aviat" tot i que serà difícil que la feina s'enllesteixi abans de la cantada del darrer diumenge d'abril. "La peça està malmesa pel desgast del pas del temps i cal intervenir-hi", afegeix la política republicana, confirmant alhora que el treball es farà in situ sense haver de traslladar el conjunt, que inclou un bust sobre una columna jònica. Josep Huguet, de l'entitat Promoció Memòria Popular, aclareix que s'ha demanat que l'estàtua inclogui una placa explicativa.