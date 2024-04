300 veus homenatgen Anselm Clavé a Manresa en un acte emotiu, però passat per aigua

La plaça d'Anselm Clavé de Manresa ha viscut, aquest diumenge al migdia, amb la pluja com a convidada inoportuna, l'Acció Clavé, una trobada que els 300 cantaires dels cors que hi han participat no oblidaran. Envoltats de públic, han interpretat tres cançons d’Anselm Clavé per commemorar els 200 anys del naixement del compositor, que es va escaure just fa una setmana. Ho han fet al costat de l’escultura del pare dels cors de clavé a la plaça que porta el seu nom.

La pluja ha fet molt la guitza a l’acte perquè s'ha intensificat tot just quan cantaires i públic arribaven a la plaça, on el so no ha estat el més òptim per gaudir de les veus dels cors, que han assajat una estona abans a l’interior del teatre Conservatori, que era el pla B previst si ja hagués plogut molt d’entrada. Meteorologia a banda, la cantada ha estat molt emotiva i ha acabat amb les cares de satisfacció dels participants i amb els aplaudiments dels assistents.

Tres cançons intercalades amb paraules de Clavé i de la seva esposa

Tres peces de Clavé, la contradansa La font del Roure, la redowa corejada La violeta i la polca corejada La Maquinista, totes amb l’harmonització per a cor mixt de Marc Reguant, que ha dirigit la cantada, amb Viviana Salisi al piano, s’han alternat en l’actuació amb les paraules del polític, compositor i escriptor català, i de la seva esposa, Isabel Soler, interpretats en les veus en off per Xevi Cots i Aina Cots, amb la direcció de Teti Canal. Clavé hi explicava com es va apropar a la música, a la poesia i a la política i, alhora, el seu paper per acostar la música a la classe treballadora. Ho ha arrodonit amb frase final «Associeu-vos i sereu forts, instruïu-vos i sereu lliures, estimeu-vos i sereu feliços». Per part seva, la seva esposa es lamentava en les seves reflexions que en aquella època les dones no poguessin formar part dels cors de clavé, tot i que ella ensenyava les cançons a la seva filla. «La música és de tothom i per a tothom», ha proclamat.

Una evasió per a la gent treballadora

Reguant ha recordat que, a finals de l’any passat, van fer una trobada amb les directores i directors dels cors participants en la qual els van explicar la proposta i van repartir les partitures i àudios. El 13 d’abril passat van fer un primer assaig conjunt i, aquest matí, un de general, amb els cantaires omplint la platea del Conservatori. Quant a les peces triades, ha comentat que «són molt representatives. La música de clavé té molta inspiració de la música europea de l’època i les que hem triat estan molt inspirades en la música de ball d’Europa. Ell la va transportar cap aquí i va crear músiques noves perquè es poguessin cantar i ballar. A Barcelona, on ara hi ha els jardins de Gràcia hi havia els jardins d’Euterpe, que era on es feien». Ha remarcat, pel que fa a la temàtica, que «són cançons que el que deien en el text volia ser una evasió per a la gent que cantava als cors, que tenien unes vides laborals molt dures».

Quant a la complexitat de dirigir tantes veus, ha assegurat que la feina prèvia de cada coral ho ha facilitat. Ha celebrat haver pogut compartir tots plegats aquesta experiència, que ha desitjat que no sigui la darrera.

En l'Acció Clavé hi han participat: la Capella de Música de la Seu de Manresa; la Coral Escriny de Santpedor, la Coral Eswèrtia de Manresa, la Coral Font del Fil de Manresa, la Coral FUB sénior de Manresa, la Coral Harmonia-Castell de Manresa, la Coral La Verbena de Sant Joan de Vilatorrada, la Coral Llanterna de Súria, la Coral Romança de Callús, la Coral Dintre El Bosc Canta del Coro Sant Josep de Manresa, Lúpulus Ensemble de Manresa, l’Orfeó Manresà, l’Orfeó Monistrolenc de Monistrol de Montserrat, la Societat Coral L'Estrella de Sant Vicenç de Castellet i Taral·lejant Albades de Calders.

Dinar de germanor a la Renaixença

Després de l'actuació, 150 dels cantaires han dinat plegats a l’escola Renaixença. El pròxim acte de l’Any Clavé a Manresa serà el 29 de juny al teatre Kursaal, ha recordat Joan Morros, membre de la coordinació de l’acte, organitzat per l’Ajuntament de Manresa, l’Associació Cultural El Galliner, el Centre d’Estudis del Bages, Manresana d’Equipaments Escènics, Òmnium Bages-Moianès i Promoció Memòria Popular, amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants dels carrers d'Urgell, de Jaume I, de la Mel i rodalia de Manresa. En aquesta ocasió, consistirà en una cantata amb l’Orquestra del Conservatori de Música de Manresa i 150 alumnes del conservatori i de diferents escoles de música. Ha anunciat que també hi ha prevista la participació dels cors de l’Acció Clavé d’avui.

Entre els participants hi havia Nil Esteve, de l’Orfeó Manresà, que té 18 anys. Ha manifestat que «per a mi ha estat un plaer venir a cantar al bicentenari d’Anselm Clavé, tot un referent de la música coral catalana. Compartir aquest acte amb tants cors del Bages ha estat una experiència que m’ha agradat molt».

A prop d’ell hi havia Jaume Bozzo, de 82 anys, que forma part de la Coral Ewèrtia del Centre Excursionista de la Comarca del Bages i d'una coral del Conservatori Municipal de Puig-reig. «El bicentenari del Clavé és important perquè va ser un precursor de les corals actuals. Van començar amb els homes i, després, els cors d’en clavé ja s’han fet mixtes.

